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موسم التخفيضات ينعش العقبة ويعوض فاقد السياحة الخارجية

1/2/2024 2:32:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد الرواشدة مع انطلاق موسم التخفيضات في العقبة والذي تزامن مع عطلة الاعياد وبدء العطلة المدرسية، تشهد المدينة السياحية حركة نشطة، انعكست على ارتفاع الحجوزات الفندقية بشكل ملحوظ بنسبة 50 %، في وقت توقع فيه تجار ومشغلو القطاعات السياحية أن تنشط الحركة بشكل أكبر خلال الشهر الحالي.
وتعيد الحركة النشطة للمدينة جزءا من عافيتها، وتخرجها من حالة الركود التي خيمت على بداية الموسم الحالي نتيجة الأحداث الدائرة بالمنطقة والتي تسبب بالغاء غالبية الحجوزات المسبقة.
وزار العقبة خلال الأسبوع الماضي أكثر من 3 آلاف زائر من محافظات المملكة المختلفة ضمن موسم العقبة للتخفيضات، واشغلوا أكثر من 1000 غرفة فندقية من أصل 5000 آلاف غرفة موجودة في مختلف فنادق المدينة السياحية بمختلف التصنيفات، في وقت ارتفعت فيه نسبة حجوزات بعض الفنادق من 10 % إلى أكثر من 50 %، ومنشآت فندقية أخرى تراوحت ما بين 20 % إلى 60 %.
وانتعش السوق التجاري الذي عمد تجاره على تقديم تخفيضات حقيقية تصل إلى
50 %، وبات السوق يشهد مجددا حركة متسوقين، فيما ساعدت أجواء الدفء والطقس المعتدل للعقبة على إقبال أبناء المحافظات الأخرى للتمتع بالأجواء وبموسم تخفيضات غير مسبوق في مثل هذا الوقت من السنة.
ووصل إلى العقبة بحسب أرقام رسمية اصدرتها غرفة تجارة العقبة وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة أكثر من 3000 زائر بواسطة الحافلات التي سجلت دخول ما يزيد على 40 حافلة إلى جانب السيارات الخاصة، في وقت كانت تعاني الأسواق قبل موسم التخفيضات من ركود شبه تام وفي كافة القطاعات لا سيما التجارية والسياحية نتيجة الأوضاع التي تشهدها المنطقة في مقدمتها الحرب على غزة.
يذكر أن موسم التخفيضات في العقبة انطلق في 21 كانون الأول (سبتمبر) من العام الماضي ويستمر لشهرين، بهدف تحريك النشاط التجاري والسياحي بعد التوقف القسري الذي فرضه عدوان الاحتلال الغاشم على الأهل في قطاع غزة.
وتشارك في موسم التخفيضات أكثر من 300 منشأة سياحية وتجارية بتقديم خصومات تزيد على 50 %، مدعومة بالشراكة ما بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وغرفة تجارة العقبة بعد تحليل واقعي وملموس لما يمر به القطاعان السياحي والتجاري خلال هذه الفترة من حالة ركود، لا سيما بعد توقف شبه كلي لمعظم القطاعات السياحية عن العمل في العقبة، تراجعت على إثر ذلك نسب إشغال الفنادق بتصنيفاتها كافة، تزامنا مع تراجع وفود السياح بنسبة قدرت بنحو 90 %.
وبين نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي أن موسم التخفيضات أنعش الأسواق التجارية والذي تزامن مع عطلة الأعياد إلى جانب رفع نسب الإشغال في مختلف تصنيفات الفنادق، متوقعا أن تشهد الأيام القادمة مزيدا من اقبال الزوار على العقبة، لا سيما بعد عطلة المدارس وطلبا للمنتج السياحي والتجاري في المدينة بعد حملة التسويق الكبيرة في محافظات المملكة.
وبين التاجر مهند الشويخ أن الأسواق التجاري في المدينة السياحية بدأت تشهد نشاطا ملموساً خاصة في العطل والاعياد الأمر الذي دفع بالتجار إلى إعلان تخفيضات وبنسب كبيرة تصل في بعضها إلى حد البيع بسعر الكلفة، مؤكدا أن استمرار هذا النشاط التجاري سيمكن التجار من الوفاء بالتزاماتهم، لا سيما المصاريف التشغيلية والتي كان أثر الركود التجاري في العقبة وكافة محافظات المملكة سلبيا ويعوضهم ما فات من موسم كان يفترض أن يكون من أفضل مواسم السنة، إلا أن الأحداث في المنطقة فرضت حضورها على القطاعين السياحي والتجاري.
وبين مدير عام فندق حسام حجازين أن نسبة الإشغال ما قبل رأس السنة كانت أقل من 15 % وخلال الأيام الحالية ارتفعت بشكل ملحوظ وكبير ووصلت إلى 60 %، مؤكداً أن الأيام المقبلة تشهد نفس نسبة الحجوزات من خلال زوار عرب ومحليين الى فنادق المدينة.
وبين مدير سياحة العقبة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بيتر مرجي أن موسم التخفيضات الذي اطلقته سلطة العقبة وغرفة تجارة العقبة بالتعاون مع شركات النقل ومكاتب السياحة والجمعيات السياحية المختلفة وهيئة تنشيط السياحة وبرنامج أردننا جنة ساهم في انعاش الموسم السياحي، مؤكداً أن هناك نسب إشغال فندقية ملحوظة انعكست ايضا على نشاط حركة الاسواق التجارية، مشيراً أن السلطة وبالتعاون مع شركائها تعمل على تسويق المنتج السياحي في المحافظات لجذب أكبر عدد من الزوار لزيارة العقبة ووادي رم والبتراء وتعويض الفاقد من السياحة الخارجية التي توقفت بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وأشار مرجي إلى أن هناك جاذبية لمنطقة العقبة بطقسها المعتدل خلال فصل الشتاء إلى جانب أسعارها المنخفضة سواء بالضربية أو الجمارك أو المنتج السياحي بأسعار تشجيعية منخفضة ومدعومة.

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