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مخصصات مجلس عجلون.. نسخ مكررة تغيب عنها التنمية

1/2/2024 2:32:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة في قراءة عامة لموازنة مجلس محافظة عجلون للعام الحالي 2024، ما يزال توزيع المخصصات يركز على البعد الخدماتي على حساب البعد التنموي، في حالة أصبحت تتكرر كل عام، رغم حاجة المحافظة إلى مشاريع تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
ويرافق تكرار آلية توزيع الموازنة، مشكلة البقاء على نفس حجمها، رغم مطالبات بضرورة منحها زيادة تتيح للمجلس مساحة أكبر للتحرك.
يقول الناطق الإعلامي للمجلس منذر الزغول لـ "الغد" إن موازنة العام الحالي والبالغة 9 ملايين و 749 ألف دينار، غير كافية في المجالات التنموية، في حين جيدة في قطاعات خدمية متنوعة، وقد تم توزيعها على 16 قطاعا لتنفيذ 106 مشاريع.
ويضيف الزغول أنه فيما يتعلق بقطاع التنمية، فكما هو معروف فإن محافظة عجلون تُعتبر من أكثر محافظات المملكة فقراً وبطالة، لذلك كان من المفروض أن يفرد لهذا القطاع المهم جدا جلسات طويلة مشتركة ما بين المعنيين بقطاع التنمية ومجلس المحافظة والمحافظ للوصول إلى أفضل السبل لدعم هذا القطاع، خصوصا وأن أي دعم لقطاع التنمية سينعكس بالتأكيد على الأسر الفقيرة في المحافظة، قائلا "للأسف الشديد فإن ظلما كبيرا لحق بقطاع التنمية التي كان من المفروض أن تتضاعف موازنتها بدل أن تخفض إلى مبالغ لا تغني ولا تسمن من جوع".
وأكد أن المشاريع التنموية لم يكن لها أي ذكر في موازنة مجلس المحافظة، سيما وأن المشروع التنموي هو المشروع الذي يحدث فرص عمل لشباب وشابات المنطقة، إضافة إلى أنه من الممكن أن يُدر دخلاً على صاحبه، فكان من المفروض مثلا أن يجتمع المجلس برؤساء بلديات المحافظة الخمس وهي القادرة في الوقت الحالي على تنفيذ المشاريع التنموية، ويخصص مبلغ مالي لكل بلدية لديها مشروع تنموي قادر على إحداث فرص عمل كبيرة، ولا أظن أن المجلس سيخسر لو دعم هذه المشاريع بكل قوته وقدرته، فنحن مطالبون بأن نساعد شبابنا وشاباتنا في الحصول على أي فرصة عمل.
وزاد أن بلديات المحافظة الخمس مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتطوير قدراتها وإمكاناتها، متسائلا عن المانع بأن يكون في كل بلدية قسم للدراسات أو أن تتعاقد البلديات مع مركز دراسات متخصص لتجهيز مشاريع تنموية كبيرة من شأنها المساهمة في تنمية المحافظة واستغلال ميزاتها الفريدة من نوعها، ما سيوفر مئات فرص العمل لشباب وشابات المحافظة، وقد يتم تمويل هذه المشاريع من قبل موازنات مجلس المحافظة أو من خلال الديوان الملكي العامر والجهات الدولية المانحة.
في ذات الوقت يشير الزغول إلى أن هناك الكثير من الإيجابيات في موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي، وخاصة في مجال دعم قطاع التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل التي نتأمل منها الكثير وخاصة في مجال استحداث تخصصات جديدة تناسب سوق العمل ورفع مكافآت المتدربين وإعدادهم، كما أن دخول نقابة المهندسين الأردنيين فرع عجلون على خط الموازنة، يعتبر إضافة نوعية، خصوصا وأن النقابة أخذت على عاتقها منذ زمن طويل تدريب وتأهيل المهندسين الجدد، لذلك نتمنى أيضا على فرع النقابة التوسع ما أمكن بتدريب وتأهيل المهندسين الجدد لأن أرقام المتعطلين عن العمل بين فئة المهندسين أصبحت كبيرة ومرعبة.
وقال إن محافظة عجلون ما تزال بحاجة ماسة جداً إلى الكثير، ولكن بالطبع تطوير وسط مدينة عجلون يجب أن يحتل لدى الجميع الأولوية القصوى، وقد زاد وضع وسط المدينة سوءا، خاصة بعد تشغيل مشروع التلفريك الذي ضاعف من الأزمة المرورية داخل وسط المدينة دون أن يكون هناك أي حلول تذكر سوى البدء بتصليح وصيانة مصارف المياه، لكننا بالطبع نحتاج إلى حلول جريئة وشجاعة وخاصة فيما يتعلق بالبسطات العشوائية وإيجاد الحلول المناسبة للأزمة المرورية الخانقة في شارع القلعة، وبالطبع مجلس المحافظة مطالب بأن يكون شريكا في الحل.
وزاد أن لديه الكثير من الملاحظات الإيجابية والسلبية حول الموازنة، معربا عن تفاؤله بأن يتم تنفيذ الغالبية العظمى من مشاريع المجلس، خاصة وأن غالبيتها تم إدراجها بعد دراسة معمقة لواقع المحافظة، متوقعا أن تكون نسبة تنفيذ المشاريع في العام الحالي مرتفعة وينعكس تأثيرها الإيجابي على كافة مناطق المحافظة.
وبين الزغول أن قطاعات الأشغال والمياه والتربية استحوذت على النسبة الأكبر من موازنة المجلس، وفي هذا العام دخل قطاع الإدارة المحلية على خط المنافسة حيث احتلّ هذا القطاع الترتيب الثالث بين جميع القطاعات في المحافظة، وقد لا تكون جميع المشاريع المدرجة في هذا القطاع لها علاقة ببلديات المحافظة، ولكن الجديد في الأمر أن بعض أعضاء مجلس المحافظة فضل أن يتم إدراج مشاريع منطقته ضمن قطاع الإدارة المحلية لقناعتهم أن أمر تنفيذ هذه المشاريع سيكون أكثر سهولة من التعامل مع بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة التي ما تزال تمر إجراءات تنفيذ المشاريع فيها بسلسلة طويلة من الروتين الذي أجهض سابقا الكثير من المشاريع وحال دون تنفيذها على أرض الواقع.
وقال إن من القضايا الإيجابية في موازنة المجلس للعام الحالي أن غالبية أعضاء المجلس أصبح لديهم قناعة كاملة بعدم وضع أي مبالغ لأي مشروع لا تتوفر له قطعة أرض وليس له دراسات جاهزة لأن هذه المبالغ ستضيع على المجلس وعلى المنطقة التي تم تخصيص هذه المبالغ لها، وهو ما يعرف بالمشاريع المتعثرة التي ضاعت موازناته بسبب عدم وجود دراسات وقطعة أرض، وقد ضاعت الكثير من المبالغ في الموازنات السابقة بسبب هذه القضايا، مضيفا "الآن وللأمانة فقد أصبح لدى كافة أعضاء المجلس الخبرة والدراية الكاملة بهذه القضايا، ولم نعد نرى مبالغ تخصص لمشاريع لا توجد فيها الدراسات اللازمة وقطع الأراضي".
وبين أن موازنة قطاع التربية لم تحظ بكثير من المناقشة لأن غالبية أعضاء المجلس مصابون بالإحباط الشديد من وزارة التربية ومن قراراتها المتعلقة بمشاريع مجلس محافظة عجلون، فمجلس المحافظة أدرج بعض المشاريع التربوية في موازناته السابقة ولكن المعنيين في الوزارة قاموا بإدراج مشاريع أخرى لم تكن على الإطلاق ضمن أولويات المجلس.
ويرى أن قطاع الأشغال من أنشط القطاعات في محافظة عجلون بل وأكثرها تنفيذا للمشاريع، موضحا ان مديرية أشغال عجلون لديها من الخبرات والكفاءات الهندسية التي تمكنها من تنفيذ مشاريع المديرية والإشراف على غالبية مشاريع مجلس المحافظة الأخرى، لكن بالطبع موازنة قطاع الأشغال رغم أنها الأكثر بين كافة القطاعات إلا أنها تبقى غير كافية بسبب طبغرافية محافظة عجلون الصعبة، موضحا أن تكاليف توسعة وتعبيد وفتح أي طريق في محافظة عجلون يحتاج لعدة أضعاف ما يحتاجه في محافظات أردنية أخرى، لذلك كنا ننتظر دعم وزارة الأشغال للمحافظة، وخاصة في الطريق الأصعب وهي طريق عجلون وادي الطواحين- كفرنجة، التي تحتاج وحدها إلى أكثر من 2 مليون دينار.
وزاد أن قطاع المياه أيضا قطاع مهم جدا، وتكاد تكون غالبية الضغوط على أعضاء مجلس المحافظة تتعلق بتنفيذ مشاريع توصيل شبكات المياه والصرف الصحي، وهذه المشاريع تحتاج بالطبع إلى مبالغ كبيرة جدا لتنفيذها تفوق موازنة مجلس المحافظة لعدة أعوام، وهنا أيضا تقع المسؤولية الأكبر على عاتق وزارة المياه والري وشركة مياه اليرموك وخاصة في مجال البحث عن منح لتمويل تنفيذ هذه المشاريع، كما أن الوزارة والشركة مطالبون اليوم وعلى وجه السرعة بمتابعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمنطقة الجنيد ومشروع الخط الناقل للمياه من ما بعد سد كفرنجة إلى منطقة القاعدة في عنجرة لحل مشكلة المياه الخانقة في أكثر من منطقة.
وبين أن هناك قطاعات أخرى لم يتم إنصافها، لا من قبل مجلس المحافظة ولا من قبل المجلس التنفيذي، كقطاعات السياحة والآثار والتنمية وحتى الزراعة، فمحافظة كمحافظة عجلون تعتبر سياحية وزراعية بامتياز، وفيها أكثر من 250 موقعا أثريا وسياحيا، لذلك كان من المفروض أن تكون موازنة هذه القطاعات أكبر بكثير مما خصص لها، إلا أننا ما زلنا نعاني من عدم وجود رؤية واضحة من المعنيين في هذه القطاعات حول خططهم ومشاريعهم لتطوير قطاعاتهم باستثناء قطاع الآثار الذي أبدع وأجاد فيه المعنيون على مدار السنوات الماضية.
وكان مجلس محافظة عجلون أقر في جلسة له أواخر العام الماضي، وعقدت في مقره برئاسة رئيس المجلس عمر المومني وبحضور أعضاء المجلس موازنته للعام الحالي 2024 والبالغة 9 ملايين و 749 ألف دينار، موزعة على 16 قطاعا لتنفيذ 106 مشاريع.
وحسب رئيس المجلس عمر المومني فقد تم توزيع الموازنة على كافة مناطق المحافظة بعدالة وإنصاف، لافتا إلى أنه تم دراسة أوليات المحافظة من المشاريع بدقة ووضعها على جدول أعمال المجلس لتنفيذها خلال العام المقبل.
وأشار المومني حينها إلى أن قطاع الأشغال استحوذ على النسبة الأكبر من موازنة المجلس للعام المقبل بواقع 2 مليون و865 ألف دينار، لتنفيذ 22 مشروعا في كافة مناطق المحافظة، لافتا إلى أن موازنة قطاع المياه بلغت مليونا و633 ألف دينار لتنفيذ 14 مشروعا، تتعلق بتوصيل شبكات المياه والصرف الصحي ومشاريع أخرى في نفس القطاع.
وبين أن موازنة قطاع الإدارة المحلية بلغت مليونا و 476 ألف دينار لتنفيذ 19 مشروعا في كافة مناطق المحافظة، حيث تم تحويل بعض المشاريع المتعلقة بفتح وتعبيد بعض الطرق إضافة إلى تخصيص مبلغ 210 آلاف دينار لإقامة مبنى للشركة الوطنية للتشغيل لتنفيذ هذه المشاريع عن طريق بلدية عجلون الكبرى، كما تم تخصيص مبلغ 100 ألف دينار لكل من بلديات الجنيد والشفا والعيون لتنفيذ أعمال خلطة إسفلتية، كما تم تخصيص مبلغ 150 ألف دينار لبلدية كفرنجة لشراء آليات، مبينا أنه تم تخصيص مبلغ 180 ألف دينار لبلدية عجلون لشراء آليات (همر) إضافة إلى تخصيص مبلغ 156 ألف دينار لاستكمال العمل في المشروع الابتكاري لبلدية عجلون الكبرى.
كما استحوذ قطاع التربية على الترتيب الرابع في موازنة المجلس، حيث بلغت موازنة هذا القطاع مليونا و80 ألفا لتنفيذ 9 مشاريع تتعلق ببناء مدارس جديدة وإضافة غرف صفية وأعمال صيانة عامة في بعض المدارس.
وبلغت موازنة قطاع الصحة 995 ألف دينار لتنفيذ 10 مشاريع من ضمنها مشروع إدامة العمل في مستشفى الإيمان الحكومي الجديد.
وبلغت موازنة قطاع الثقافة 350 ألف دينار من ضمنها تسديد مطالبات مالية سابقة ودعم الهيئات الثقافية والمتاحف في المحافظة.
إلى ذلك، بغلت موازنة قطاع الشباب والرياضة 335 ألف دينار لتنفيذ 4 مشاريع شبابية في المحافظة من ضمنها نادي عنجرة الرياضي ومركز شباب عبين عبلين وملعب خماسي لمركز شباب عجلون، في حين بلغت موازنة الداخلية (محافظة عجلون) 247 ألف دينار لتنفيذ مشروع واحد، كما بلغت موازنة قطاع الزراعة 215 ألف دينار لتنفيذ 4 مشاريع زراعية، وبلغت موازنة قطاعي السياحة والآثار 200 ألف دينار بواقع 100 ألف دينار لكل قطاع لتنفيذ 4 مشاريع في القطاعين.
وبلغت موازنة قطاع الأوقاف 103 آلاف دينار لتنفيذ 6 مشاريع، وتم أيضا تخصيص مبلغ 100 ألف دينار لقطاع التنمية الاجتماعية لتنفيذ 4 مشاريع، وتخصيص مبلغ 100 ألف دينار لقطاع التدريب المهني لتنفيذ مشروعين.
وتم تخصيص مبلغ 40 ألف دينار لقطاع البيئة لتنفيذ مشروعين، وتخصيص مبلغ 10 آلاف دينار للمالية وتسجيل الأراضي لتنفيذ مشروع واحد.

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