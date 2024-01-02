مانشيني يستبعد 4 لاعبين

(MENAFN
- Al Watan) استبعد مدرب المنتخب السعودي ، الإيطالي روبرتو مانشيني، 4 لاعبين من قائمته النهائية، التي سيخوض بها نهائيات كأس آسيا، التي تنطلق في قطر في الـ12 من يناير الجاري وتستمر حتى الـ10 من فبراير المقبل، وشهدت القائمة استبعاد حارس المرمى محمد الربيعي وولاعب الوسط علي هزازي و والجناح خالد الغنام، إضافة إلى المهاجم محمد مران، وذلك بعد أن تواجدوا في القائمة الأولية.
وضمت القائمة النهائية 26 لاعبا هم: نواف العقيدي، راغد النجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبد الحميد، فواز الصقور، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، مختار علي، عبد الإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، عبد الرحمن غريب، فراس البريكان، عبد الله رديف، صالح الشهري.
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