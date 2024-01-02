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مانشيني يستبعد 4 لاعبين

1/2/2024 2:30:43 PM
(MENAFN- Al Watan) استبعد مدرب المنتخب السعودي ، الإيطالي روبرتو مانشيني، 4 لاعبين من قائمته النهائية، التي سيخوض بها نهائيات كأس آسيا، التي تنطلق في قطر في الـ12 من يناير الجاري وتستمر حتى الـ10 من فبراير المقبل، وشهدت القائمة استبعاد حارس المرمى محمد الربيعي وولاعب الوسط علي هزازي و والجناح خالد الغنام، إضافة إلى المهاجم محمد مران، وذلك بعد أن تواجدوا في القائمة الأولية.
وضمت القائمة النهائية 26 لاعبا هم: نواف العقيدي، راغد النجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبد الحميد، فواز الصقور، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، مختار علي، عبد الإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، عبد الرحمن غريب، فراس البريكان، عبد الله رديف، صالح الشهري.

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