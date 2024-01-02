النصر يخطف صدارة السلة

(MENAFN
- Al Watan) تصدر النصر ترتيب الدوري الممتاز لكرة السلة بعد ختام الجولة الـ11 للدوري، إذ رفع رصيده النقطي إلى 21 نقطة بعد فوزه على الهلال 112/ 82، فيما تراجع الهلال إلى المركز الرابع بـ19نقطة.
وحلّ الاتحاد في المركز الثاني برصيد 20 نقطة رغم خسارته أمام الأهلي 65/ 83، وتقدم الأهلي إلى المركز الثالث بـ19 نقطة، وحل أحد في المركز الخامس إذ رفع رصيده إلى 18 نقطة بعد فوزه على الوحدة 96/ 83، وتراجع الوحدة إلى المركز السادس بذات الرصيد، وحل الفتح سابعا بـ17 نقطة بعد فوزه على السلام 99/ 74، وجاء السلام في المركز العاشر بـ14 نقطة، وحل الخليج ثامنا بـ15 نقطة بتغلبه على الصفا 91/ 88، ليحل الصفا تاسعا بـ14 نقطة، وحلّ التعاون في المركز قبل الأخير بـ10 نقاط، وله لقاء مؤجل مع ضباء الأخير بـ9 نقاط.
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