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النصر يخطف صدارة السلة

1/2/2024 2:30:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر النصر ترتيب الدوري الممتاز لكرة السلة بعد ختام الجولة الـ11 للدوري، إذ رفع رصيده النقطي إلى 21 نقطة بعد فوزه على الهلال 112/ 82، فيما تراجع الهلال إلى المركز الرابع بـ19نقطة.
وحلّ الاتحاد في المركز الثاني برصيد 20 نقطة رغم خسارته أمام الأهلي 65/ 83، وتقدم الأهلي إلى المركز الثالث بـ19 نقطة، وحل أحد في المركز الخامس إذ رفع رصيده إلى 18 نقطة بعد فوزه على الوحدة 96/ 83، وتراجع الوحدة إلى المركز السادس بذات الرصيد، وحل الفتح سابعا بـ17 نقطة بعد فوزه على السلام 99/ 74، وجاء السلام في المركز العاشر بـ14 نقطة، وحل الخليج ثامنا بـ15 نقطة بتغلبه على الصفا 91/ 88، ليحل الصفا تاسعا بـ14 نقطة، وحلّ التعاون في المركز قبل الأخير بـ10 نقاط، وله لقاء مؤجل مع ضباء الأخير بـ9 نقاط.

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