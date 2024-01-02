الطائرة يقلص الأجانب والمواليد

(MENAFN
- Al Watan) قلص الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز للموسم المقبل 2024 إلى لاعبين فقط ومشاركة لاعب مواليد واحد داخل الملعب مع اقتصار تسجيل اللاعبين المواليد على اللاعبين الذين سيستفيد منهم المنتخب ولم يسبق لهم المشاركة مع منتخبات بلادهم الأصل.
وأكد رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي أن مشاركة 3 لاعبين أجانب ولاعبين مواليد في الدوري الممتاز السعودي خلال المواسم الثلاثة الماضية حققت أهدافها وأحدثت نقلة ملموسة وحرَّكت المياه الراكدة وجعلت الدوري أكثر إثارة وندية وجاء الوقت لجني ثمار برنامج التركيز على الفئات السنية ومشروع البراعم الكبير الذي اعتمد على اللاعبين طوال القامة، الذين سيصلون في الموسم المقبل للفريق الأول ويحتاجون إلى إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة من خلال تقليص عدد اللاعبين الأجانب والمواليد.
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