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الطائرة يقلص الأجانب والمواليد

1/2/2024 2:30:42 PM
(MENAFN- Al Watan) قلص الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز للموسم المقبل 2024 إلى لاعبين فقط ومشاركة لاعب مواليد واحد داخل الملعب مع اقتصار تسجيل اللاعبين المواليد على اللاعبين الذين سيستفيد منهم المنتخب ولم يسبق لهم المشاركة مع منتخبات بلادهم الأصل.
وأكد رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي أن مشاركة 3 لاعبين أجانب ولاعبين مواليد في الدوري الممتاز السعودي خلال المواسم الثلاثة الماضية حققت أهدافها وأحدثت نقلة ملموسة وحرَّكت المياه الراكدة وجعلت الدوري أكثر إثارة وندية وجاء الوقت لجني ثمار برنامج التركيز على الفئات السنية ومشروع البراعم الكبير الذي اعتمد على اللاعبين طوال القامة، الذين سيصلون في الموسم المقبل للفريق الأول ويحتاجون إلى إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة من خلال تقليص عدد اللاعبين الأجانب والمواليد.

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