أم القرى تطلق تحدي الجامعات للمشي

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت جامعة أم القرى مبادرة تحدي الجامعات للمشي بالتعاون مع وزارة الرياضة، ووزارة الصحة، وذلك بمقر الجامعة في مكة المكرمة.
وأوضح عميد شؤون الطلاب بالإنابة الدكتور زائد الطويرقي أن المبادرة تهدف إلى تحفيز المجتمع الجامعي على ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة العامة، لافتًا إلى أن الجامعة تعكف على إطلاق برامج نوعية تسهم في تعزيز رياضة المشي، ونشر ثقافتها، وتوفير بيئة داعمة للأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها.
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