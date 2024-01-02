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أم القرى تطلق تحدي الجامعات للمشي

1/2/2024 2:30:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت جامعة أم القرى مبادرة تحدي الجامعات للمشي بالتعاون مع وزارة الرياضة، ووزارة الصحة، وذلك بمقر الجامعة في مكة المكرمة.
وأوضح عميد شؤون الطلاب بالإنابة الدكتور زائد الطويرقي أن المبادرة تهدف إلى تحفيز المجتمع الجامعي على ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة العامة، لافتًا إلى أن الجامعة تعكف على إطلاق برامج نوعية تسهم في تعزيز رياضة المشي، ونشر ثقافتها، وتوفير بيئة داعمة للأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها.

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