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مربع السيدات في فبراير

1/2/2024 2:30:42 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، التاسع من فبراير المقبل، موعدا لنصف نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات، إذ ستجمع المواجهة الأولى القادسية والأهلي بالخبر، فيما يتقابل في المواجهة الثانية الشباب والاتحاد في الرياض.
وكانت مباريات ربع النهائي أسفرت عن تأهل القادسية على حساب شعلة الشرقية، والشباب بتغلبه على الهلال، وتفوق الأهلي على النصر وانتصار الاتحاد على الرياض.

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