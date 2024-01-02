مربع السيدات في فبراير

(MENAFN
- Al Watan) حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، التاسع من فبراير المقبل، موعدا لنصف نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات، إذ ستجمع المواجهة الأولى القادسية والأهلي بالخبر، فيما يتقابل في المواجهة الثانية الشباب والاتحاد في الرياض.
وكانت مباريات ربع النهائي أسفرت عن تأهل القادسية على حساب شعلة الشرقية، والشباب بتغلبه على الهلال، وتفوق الأهلي على النصر وانتصار الاتحاد على الرياض.
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