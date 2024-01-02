فيصل بن فهد يستقبل أبطال الجامعات

فيصل بن فهد يستقبل أبطال الجامعات
التاريخ
1/2/2024 2:30:42 PM
(MENAFN
- Al Watan) استقبل نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، رئيس جامعة حائل الدكتور راشد الشريف، وأعضاء منتخب جامعة حائل لكرة القدم بجهازيه الفني والإداري، بمناسبة تحقيقهم بطولة كأس دوري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة القدم للفئة (ب).
وبارك نائب أمير حائل لرئيس الجامعة وأعضاء الفريق وجهازيه الإداري والفني تحقيق البطولة.
MENAFN02012024000089011017ID1107677835
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.