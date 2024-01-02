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فيصل بن فهد يستقبل أبطال الجامعات

1/2/2024 2:30:42 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، رئيس جامعة حائل الدكتور راشد الشريف، وأعضاء منتخب جامعة حائل لكرة القدم بجهازيه الفني والإداري، بمناسبة تحقيقهم بطولة كأس دوري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة القدم للفئة (ب).
وبارك نائب أمير حائل لرئيس الجامعة وأعضاء الفريق وجهازيه الإداري والفني تحقيق البطولة.

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