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غدا.. الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس

1/2/2024 2:30:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تصل الكرة الأرضية غداً، إلى أقرب مسافة من الشمس "الحضيض" عند الساعة 03:38 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بالتزامن مع فصل الشتاء في النصف الشمالي.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية في جدة م. ماجد أبو زاهرة، أن مدار الأرض حول الشمس بيضاوي الشكل وليس دائرياً، لذلك فإن المسافة بين الأرض وبين الشمس تتغير على مدار عام، فعند الحضيض ستكون على مسافة 147,099,586 مليون كيلومتر, أي أقرب بحوالي 5 ملايين كيلومتر إلى الشمس المسافة بين مركز الأرض ومركز الشمس-, مقارنة بما ستكون عليه بعد 6 أشهر من الآن عندما ستصل الأوج "أبعد مسافة من الشمس" في الرابع من يوليو على مسافة 152,096,155 كيلومتراً من الشمس.
وقال أبو زاهرة: " إن فرق المسافة ليس كبيراً بين الحضيض في يناير والأوج في يوليو, ولكن هذا الاختلاف في المسافة يعني أن قرص الشمس سيبدو ظاهرياً الآن أكبر قليلاً من المعتاد وأكثر إشراقًا بنسبة 7%, ومع ذلك لا يذوب الثلج في النصف الشمالي لأن الفصول الأربعة تحدث أساساً بسبب ميل محور دوران الأرض وليس قربها أو بعدها عن الشمس، مشيراً إلى أنه خلال فصل الشتاء يكون القطب الشمالي مائلاً بعيداً عن الشمس في حين أنه خلال الصيف يكون مائلاً باتجاه الشمس، وعلى الرغم من أن اقتراب وابتعاد الأرض ليس المسؤول عن حدوث الفصول إلا أن ذلك يؤثر على طول تلك الفصول".
وأبان أبو زاهرة أنه عندما تكون الأرض قرب الشمس كما هو الآن فإنها تتحرك أسرع في مدارها حيث تندفع بسرعه 30.3 كيلومتراً بالثانية تقريباً مقارنة بسرعتها في أوائل يوليو، وبالتالي فإن فصل الشتاء في النصف الشمالي هو أقصر الفصول الأربعة.

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