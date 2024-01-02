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6 مجالات ببرنامج بناء القدرات

1/2/2024 2:30:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم جمعية الأداء المؤسسي المتميز إطلاق برامجها لعام 2024، بإطلاق حزمة فعاليات ضمن برنامج بناء القدرات، الذي تسعى من خلاله إلى تطوير الفرد على المستوى الشخصي والعملي في مجال الأداء المؤسسي المتميز وتمكينه عبر مجموعة دورات وورش عمل ومحاضرات وندوات وملتقيات، كما وسعت دائرة المجالات لتستهدف عدة قطاعات منها: القطاع الصحي، قطاع التعليم، القطاع غير الربحي، قطاع الإعلام، القطاع الصناعي، ومجال التقنية المعلوماتية، مجال المطاعم، ومجال عام تستهدف من خلاله كافة شرائح المجتمع.
كما ستطلق الجمعية برنامج سفراء التميّز المؤسسي، وتستهدف من خلاله في أولى مراحلها القطاع الحكومي، وتسعى الجمعية إلى أن يكون لها رُسول في القطاع الحكومي، وذلك بالشراكة مع مشروع قياس رضا المستفيدين من الأجهزة الحكومية.
وتقدم الجمعية برنامج البودكاست المتخصص في مجال التميز المؤسسي، وتطرح من خلاله نصائح ومشورة لتطوير مهارة القيادة اللازمة لتحقيق التميز المؤسسي، ويشمل ذلك مهارات الاتصال، وإدارة الوقت، وتنمية الفريق، واتخاذ القرارات الإستراتيجية، وتسليط الضوء على قصص نجاح المؤسسات التي حققت التميز المؤسسي في مجالاتها المختلفة.

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