6 مجالات ببرنامج بناء القدرات

(MENAFN
- Al Watan) تعتزم جمعية الأداء المؤسسي المتميز إطلاق برامجها لعام 2024، بإطلاق حزمة فعاليات ضمن برنامج بناء القدرات، الذي تسعى من خلاله إلى تطوير الفرد على المستوى الشخصي والعملي في مجال الأداء المؤسسي المتميز وتمكينه عبر مجموعة دورات وورش عمل ومحاضرات وندوات وملتقيات، كما وسعت دائرة المجالات لتستهدف عدة قطاعات منها: القطاع الصحي، قطاع التعليم، القطاع غير الربحي، قطاع الإعلام، القطاع الصناعي، ومجال التقنية المعلوماتية، مجال المطاعم، ومجال عام تستهدف من خلاله كافة شرائح المجتمع.
كما ستطلق الجمعية برنامج سفراء التميّز المؤسسي، وتستهدف من خلاله في أولى مراحلها القطاع الحكومي، وتسعى الجمعية إلى أن يكون لها رُسول في القطاع الحكومي، وذلك بالشراكة مع مشروع قياس رضا المستفيدين من الأجهزة الحكومية.
وتقدم الجمعية برنامج البودكاست المتخصص في مجال التميز المؤسسي، وتطرح من خلاله نصائح ومشورة لتطوير مهارة القيادة اللازمة لتحقيق التميز المؤسسي، ويشمل ذلك مهارات الاتصال، وإدارة الوقت، وتنمية الفريق، واتخاذ القرارات الإستراتيجية، وتسليط الضوء على قصص نجاح المؤسسات التي حققت التميز المؤسسي في مجالاتها المختلفة.
MENAFN02012024000089011017ID1107677833
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.