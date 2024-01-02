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نقاء الأفضل في توعية الطلاب

1/2/2024 2:30:30 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت جمعية نقاء في الدورة الأولى لجائزة مكين العربية لمكافحة التدخين، التي أقيمت في الإسماعيلية، مصر، في الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر 2023.
وفازت جمعية نقاء بجائزتين في الدورة الأولى للجائزة، وهي جائزة أفضل برنامج توعوي مدرسي، عن مشروع ((نقاء الشباب))، الذي يهدف إلى توعية الشباب السعوديين بخطورة التدخين، وجائزة المشاركة الإبداعية التي تهدف إلى توعية المجتمع السعودي بخطورة التدخين ومخاطره الصحية.
وفي كلمتها قالت الأمين العام للجائزة العربية لمكافحة التدخين ((مكين))، جميلة نصر، أن الجائزة ستكون داعمًا قويًا لنمط الحياة الصحية التي نتمناها للمواطن العربي، وأشارت إلى زخم المشاركة العربية بالجائزة، حيث شاركت بها 11 دولة عربية.

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