نقاء الأفضل في توعية الطلاب

(MENAFN
- Al Watan) شاركت جمعية نقاء في الدورة الأولى لجائزة مكين العربية لمكافحة التدخين، التي أقيمت في الإسماعيلية، مصر، في الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر 2023.
وفازت جمعية نقاء بجائزتين في الدورة الأولى للجائزة، وهي جائزة أفضل برنامج توعوي مدرسي، عن مشروع ((نقاء الشباب))، الذي يهدف إلى توعية الشباب السعوديين بخطورة التدخين، وجائزة المشاركة الإبداعية التي تهدف إلى توعية المجتمع السعودي بخطورة التدخين ومخاطره الصحية.
وفي كلمتها قالت الأمين العام للجائزة العربية لمكافحة التدخين ((مكين))، جميلة نصر، أن الجائزة ستكون داعمًا قويًا لنمط الحياة الصحية التي نتمناها للمواطن العربي، وأشارت إلى زخم المشاركة العربية بالجائزة، حيث شاركت بها 11 دولة عربية.
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