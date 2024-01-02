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غطس قطبي في المياه الجليدية

1/2/2024 2:30:30 PM
(MENAFN- Al Watan) ألقى العشرات من الأشخاص بأنفسهم، الاثنين، في المياه الجليدية لمدينة بوسطن الأمريكية، عملاً بتقليد متبع منذ 120 عاماً تُطلق عليه تسمية ((الغطس القطبي)) (Polar Plunge) لرأس السنة، وعلى وقع أصوات مزامير القربة، غاص السبّاحون الجريئون في المياه التي لا تتعدى حرارتها ست درجات، احتفالاً ببداية السنة الجديدة.
وتنوّعت أزياء المغامرين الشجعان الذين اختاروا من خزائنهم ما يعينهم على تحدّي الصقيع، وفي الوقت نفسه على تكريم أحبائهم الذين رحلوا خلال العام المنصرم، فاعتمر بعضهم خوذات الهوكي، فيما ارتدى آخرون قمصان فرقهم المفضلة، وفضّل قسم ثالث زي سانتا كلوز.
وقالت روث تانرت (65 عامًا) من روزلينديل في ولاية ماساتشوستس لوكالة فرانس برس ((أبدأ العام الجديد بهذه الطريقة، وكأنني خرجت من الماء ووُلدت من جديد.. أشعر بأنني في حالة جيدة حقًا)).
وينتشر تقليد الغوص في المياه المتجمدة على طريقة ((الدب القطبي)) في كل أنحاء الولايات المتحدة، لكن نادي ((إل ستريت براونيز)) يؤكد بفخر أنه من الأقدم في هذا المجال، إذ درَج على تنظيم ((الغطس القطبي)) سنويًا اعتبارًا من 1904، أي منذ 120 عامًا.

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