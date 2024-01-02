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السر وراء نجاح حمية الكيتو لعلاج الصرع - جريدة الوطن السعودية

1/2/2024 2:30:16 PM
(MENAFN- Al Watan) في حين أنه أصبح من الواضح أن النظام الغذائي يخلق نوعا من التحول في البكتيريا المعوية، فإن الطبيعة الدقيقة لهذه التغييرات وارتباطها بانتشار النوبات تظل لغزا، وفي دراسة مستقبلية على الأطفال والتجارب التي تشمل الفئران، يقربنا باحثون من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس (UCLA) خطوة أخرى من فهم كيف تغير الأطعمة التي نتناولها وظائف الميكروبات في جهازنا الهضمي، والتي تؤثر بدورها على مجموعة متنوعة من الوظائف العصبية يشتبه في أنها تلعب دورا في الصرع.
يعاني ما يقارب 50 مليون شخص حول العالم من الصرع، يستفيد معظمهم من الأدوية، ولكن بالنسبة لنحو 30 %، تعتبر حالتهم مقاومة للعلاج.
وتقدر الدراسات أن حوالي 30% من الأطفال المصابين بالصرع المقاوم للعلاج يصبحون خاليين من النوبات أثناء اتباع نظام الكيتو الغذائي، في حين أن حوالي 60% يحصلون على "فوائد كبيرة" من خلال تقليل تكرار نوباتهم إلى أكثر من النصف.
ويشار إلى أن نظام الكيتو، وهو توازن غذائي يقيد المدخول اليومي من النشويات والسكريات، وقد تم وصفه كوسيلة لفقدان الوزن منذ السبعينيات، في حين أن الفوائد الصحية لنظام الكيتو الغذائي بالنسبة لمعظم الناس قد تمت مناقشتها، إلا أن هناك أدلة متزايدة على أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والفقيرة بالكربوهيدرات تقلل بطريقة أو بأخرى من خطر النوبات لدى المصابين بالصرع المقاوم.
ويشكل الالتزام بالنظام الغذائي تحديًا لدى الأطفال. ويأمل الباحثون أن يتمكنوا من ابتكار علاجات جديدة تقلل من فرصة حدوث النوبات، لا تعتمد على مثل هذا النظام الغذائي المصمم خصيصًا لهذا الغرض. ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة، عالم الأحياء الجزيئية بجامعة كاليفورنيا، غريغوري لوم: "إن تضييق وظائف الميكروبات المفيدة في الحماية من النوبات يمكن أن يؤدي إلى طرق جديدة لتعزيز فعالية النظام الغذائي الكيتوني أو لتقليد آثاره المفيدة".
وأثبتت عينات الميكروفلورا التي تم جمعها من الأطفال الذين اتبعوا نظام الكيتو الغذائي لمدة شهر تقريبًا أنها أكثر فعالية في تقليل النوبات لدى الفئران مقارنة بالعينات التي تم جمعها قبل بدء الأطفال النظام الغذائي، وكشف الباحثون أيضًا عن التغيرات الأيضية في كل من البشر والفئران المتعلقة بإنتاج الطاقة، واستقلاب الأحماض الأمينية، وأشكال محددة من أكسدة الأحماض الدهنية.

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