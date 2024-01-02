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النيران تشتعل في طائرة يابانية أثناء الهبوط - جريدة الوطن السعودية

1/2/2024 2:30:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت لقطات مرعبة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية وقد اشتعلت فيها النيران على مدرج مطار هانيدا بطوكيو، حيث شوهد الركاب والموظفون وهم يركضون فارين ومذعورين، للنجاة بحياتهم، بعد أن اشتعلت النيران في الطائرة عند هبطوطها في مطار طوكيو هذا الصباح. واجتاحت النيران طائرة الخطوط الجوية اليابانية لدى وصولها إلى مطار هانيدا في العاصمة اليابانية. وتسابقت سيارات الطوارئ على طول المدرج للتعامل مع الحادث، بعد حادث اصطدام بطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني.
وكانت الطائرة التي تحمل رقم الرحلة JAL 516، أقلعت من هوكايدو، وقال المسؤولون إنه من المحتمل أن يكون هناك 300 أو 400 شخص على متنها، وذكر أحد الشهود أنه رأى طائرة "تنفجر" أمامهم.
وأظهر مقطع آخر رجال الإطفاء وهم يحاولون يائسين السيطرة على الحريق، الذي انتشر ليغطي معظم أجزاء الطائرة.


وشوهد الركاب وهم يقومون بإخلاء الطائرة، ويتسابقون بعيدًا عنها. وأكدت الخطوط الجوية اليابانية أنه تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 367 راكبًا، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الـ12 الإضافيين، ومع ذلك، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية NHK أن 6 من ضباط خفر السواحل اليابانيين ما زالوا في عداد المفقودين.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) عن شركة JAL قولها إنها تعتقد أن طائرتها أصيبت بطائرة أخرى، ربما تكون طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني. وقال خفر السواحل الياباني إنه يتحقق من التقارير التي تفيد بحدوث تصادم بين طائرته ورحلة الخطوط الجوية اليابانية (JAL). ولم يكن لديها مزيد من التفاصيل.

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