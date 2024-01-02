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شركة Cirium تكشف النقاب عن أكثر شركات الطيران والمطارات التزامًا بالمواعيد في عام 2023

1/2/2024 2:28:30 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في صناعة ارتبط اسمها بالتعقيد التشغيلي، تعلن اليوم Cirium، المصدر الأكثر ثقة في العالم لتحليلات الطيران، عن إصدار مراجعة الأداء الدقيق لعام 2023 التي طال انتظارها، والتي تحتفي بالتميز التشغيلي. إن الفائزين هذا العام، القادمين من كل صوب في العالم، لم يرتقوا إلى مستوى الحدث فحسب، بل وضعوا معايير جديدة على صعيد الأداء التشغيلي والالتزام بالمواعيد.

حصدت شركة Delta Air Lines على الجائزة البلاتينية من Cirium للعام الثالث على التوالي، وهذا أدل دليل على التزامها بتقديم أداء تشغيلي دقيق ومن ثم تقليل إزعاج الركاب،

وإضافةً إلى فوز شركة Delta بالجائزة البلاتينية من Cirium، فقد تصدرت أيضًا التصنيف العالمي بحصادها لقب أكثر شركة طيران التزامًا بالمواعيد في أمريكا الشمالية. على صعيد آخر، حظيت شركة Avianca Airlines، الكائنة في بوجوتا بكولومبيا، باللقب الأسمى وهو أفضل شركة طيران عالمية على صعيد الالتزام بالمواعيد. أما الفائزون في المناطق الأخرى فهم، ANA في آسيا والمحيط الهادئ وOman Air في الشرق الأوسط وإفريقيا وCopa في أمريكا اللاتينية وIberia Express في أوروبا. وبالنسبة لشركة Safair، فحصدت لقب أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة أما Minneapolis St. Paul International Airport، فقد حصد لقب المطار الأفضل أداءً على مستوى العالم. تتوفر المزيد من النتائج المتعمقة أدناه وستظهر أيضًا على .

تعرف الرحلة المضبوطة الموعد بأنها الرحلة التي تصل في غضون 15 دقيقة من وقت الوصول المقرر. وبالنسبة للمطار، فتعرف بأنها المغادرة في غضون 15 دقيقة من موعد المغادرة المقرر.

صرح Jeremy Bowen ، المدير التنفيذي لشركة Cirium ، قائلاً: "إنه لحدث جلل أن أشهد فوز Delta Air Lines بالجائزة البلاتينية للعام الثالث على التوالي وتصدرها فئة أمريكا الشمالية، ناهيك عن تمكن الفائزين الآخرين من شركات الطيران والمطارات من التغلب على العقبات التشغيلية التي واجهتهم هذا العام مسجلين أداءً استثنائيًا. فسعيهم الدؤوب لقطع خطوات ناجحة على طريق الكفاءة والالتزام بالمواعيد أمر يستحق الثناء ونحن على أعتاب عام 2024، وهو عام يحمل آمالاً واعدة لقطاع الطيران."

الآن وفي عامه الخامس عشر، يواصل برنامج الأداء الدقيق من Cirium مراقبة الأداء التشغيلي لشركات الطيران العالمي بكل دقة. وتجدر هنا الإشارة إلى أن بياناتنا الشاملة التي لا تشوبها شبهة التحيز، والمستمدة من أكثر من 600 مصدر معلومات في الوقت الفعلي، ضرورية لأصحاب المصلحة الضالعين في الصناعة، إذ إنها تشمل شركات الطيران والمطارات وأنظمة التوزيع العالمية وهيئات الطيران المدني والمزيد، مما يضمن التوصل إلى منظور شامل ومحايد.

تواصل Cirium تصدر المشهد على مستوى العالم على صعيد مراقبة الأداء الدقيق في قطاع الطيران في العام الجديد، بالتزامن مع رحلة تكيف الصناعة مع معايير ما بعد الجائحة. هذا، وتهدف بيانات الشركة وتحليلاتها إلى تزويد أصحاب المصلحة الضالعين في الصناعة بمنظور محايد خارجي مبني على أكبر وأعمق مجموعة من البيانات المجمعة والمستمدة من أكثر من 600 مصدر لمعلومات الطيران في الوقت الفعلي.

فهي تشمل شركات الطيران نفسها والمطارات وأنظمة التوزيع العالمية والبيانات الموضعية وهيئات الطيران المدني ومقدمي خدمات الملاحة الجوية وشراكات البيانات الخاصة والإنترنت. علاوةً على ذلك، يدعم بيانات الأداء الدقيق من Cirium مجلس مستشارين مستقل بالكامل، يتألف من خبراء في قطاع الطيران محايدين، وتضمن رقابة هذا المجلس الدقة والتمثيل الصحيح لكل المعلومات التي تقدمها الشركة.

تتضمن نتائج أفضل 5 شركات من حيث الأداء لعام 2023 في كل الفئات ما يلي:

شركات الطيران الرائدة عالميًا هي:

شركة الطيران

التصنيف من حيث الالتزام بالمواعيد

الوصول في الوقت المحدد

إجمالي الرحلات

Avianca Airlines (AV)

1

85.73%

213,039

Azul Airlines (AD)

2

85.51%

310,972

Qatar Airways (QR)

3

85.11%

183,090

Delta Air Lines (DL)

4

84.72%

1,635,486

Iberia (IB)

5

84.38%

170,750

المطارات العالمية الأفضل أداءً لعام 2023 هي:

المطار

التصنيف من حيث الالتزام بالمواعيد

المغادرة في الوقت المحدد

إجمالي الرحلات

Minneapolis-St. Paul International Airport (MSP)

1

84.44%

289,817

Rajiv Gandhi International Airport (HYD)

2

84.42%

168,426

Kempegowda International Airport (BLR)

3

84.08%

237,461

El Dorado International Airport (BOG)

4

84.01%

292,486

Salt Lake City International Airport (SLC)

5

83.99%

226,705

شركات الطيران الرائدة في أمريكا الشمالية هي:

شركة الطيران

التصنيف من حيث الالتزام بالمواعيد

الوصول في الوقت المحدد

إجمالي الرحلات

Delta Air Lines (DL)

1

84.72%

1,635,486

Alaska Airlines (AS)

2

82.25%

404,925

American Airlines (AA)

3

80.61%

1,998,844

United Airlines (UA)

4

80.04%

1,513,432

Southwest Airlines (WN)

5

76.26%

1,459,926

شركات الطيران الرائدة في أوروبا هي:

شركة الطيران

التصنيف من حيث الالتزام بالمواعيد

الوصول في الوقت المحدد

إجمالي الرحلات

Iberia Express (I2)

1

84.58%

40,985

Iberia (IB)

2

84.38%

170,750

Austrian Airlines (OS)

3

82.99%

113,587

LOT Polish Airlines (LO)

4

82.83%

96,112

Norwegian Air Shuttle (DY)

5

82.75%

82,791

شركات الطيران الرائدة في أمريكا اللاتينية هي:

شركة الطيران

التصنيف من حيث الالتزام بالمواعيد

الوصول في الوقت المحدد

إجمالي الرحلات

Copa Airlines (CM)

1

89.46%

115,657

Avianca Airlines (AV)

2

85.73%

213,039

Azul Airlines (AD)

3

85.51%

310,972

LATAM Airlines (LA)

4

84.00%

508,721

Caribbean Airlines (BW)

5

81.73%

26,644

شركات الطيران الرائدة في آسيا والمحيط الهادئ هي:

شركة الطيران

التصنيف من حيث الالتزام بالمواعيد

الوصول في الوقت المحدد

إجمالي الرحلات

All Nippon Airways (NH)

1

82.75%

302,279

Japan Airlines (JL)

2

82.58%

308,302

Thai AirAsia (FD)

3

82.52%

113,871

IndiGo (6E)

4

82.12%

678,446

Air New Zealand (NZ)

5

79.68%

175,876

شركات الطيران الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا هي:

شركة الطيران

التصنيف من حيث الالتزام بالمواعيد

الوصول في الوقت المحدد

إجمالي الرحلات

Oman Air (WY)

1

92.53%

45,908

Safair (FA)

2

92.36%

55,444

Royal Air Jordanian (RJ)

3

87.51%

32,706

Qatar Airways (QR)

4

85.11%

183,090

Etihad Airways (EY)

5

82.90%

65,376

شركات الطيران الرائدة المنخفضة التكلفة هي:

شركة الطيران

التصنيف من حيث الالتزام بالمواعيد

الوصول في الوقت المحدد

إجمالي الرحلات

Safair (FA)

1

92.36%

55,444

Azul Airlines (AD)

2

85.51%

310,972

Hong Kong Express (UO)

3

85.23%

23,761

Jetstar Japan (GK)

4

84.60%

33,932

Iberia Express (I2)

5

83.58%

40,985

مراجعة الأداء الدقيق الكاملة لعام 2023 متاحة للتنزيل على

نبذة عن Cirium

تعد Cirium المصدر الأكثر ثقة في العالم لتحليلات الطيران، إذ تمكّن Cirium شركات الطيران والمطارات وشركات السفر وشركات تصنيع الطائرات والمؤسسات المالية وغيرها من اتخاذ قرارات ذكية ومستنيرة تعمل على تحسين العمليات وزيادة الإيرادات وتعزيز تجارب العملاء.

علاوةً على ذلك، تعد Cirium تابعة لشركة RELX العالمية المتخصصة في مجال التحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار، والتي تقدم خدماتها للعملاء المحترفين والتجاريين. هذا، ويجري تداول أسهم RELX PLC في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز المؤشرات التالية: لندن: REL؛ وأمستردام: REN؛ ونيويورك: RELX.

للتعرف على مزيد من المعلومات، الرجاء متابعة أخبار Cirium على LinkedIn أو زيارة .

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