شركة Cirium تكشف النقاب عن أكثر شركات الطيران والمطارات التزامًا بالمواعيد في عام 2023

حصدت شركة Delta Air Lines على الجائزة البلاتينية من Cirium للعام الثالث على التوالي، وهذا أدل دليل على التزامها بتقديم أداء تشغيلي دقيق ومن ثم تقليل إزعاج الركاب،

وإضافةً إلى فوز شركة Delta بالجائزة البلاتينية من Cirium، فقد تصدرت أيضًا التصنيف العالمي بحصادها لقب أكثر شركة طيران التزامًا بالمواعيد في أمريكا الشمالية. على صعيد آخر، حظيت شركة Avianca Airlines، الكائنة في بوجوتا بكولومبيا، باللقب الأسمى وهو أفضل شركة طيران عالمية على صعيد الالتزام بالمواعيد. أما الفائزون في المناطق الأخرى فهم، ANA في آسيا والمحيط الهادئ وOman Air في الشرق الأوسط وإفريقيا وCopa في أمريكا اللاتينية وIberia Express في أوروبا. وبالنسبة لشركة Safair، فحصدت لقب أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة أما Minneapolis St. Paul International Airport، فقد حصد لقب المطار الأفضل أداءً على مستوى العالم. تتوفر المزيد من النتائج المتعمقة أدناه وستظهر أيضًا على .

تعرف الرحلة المضبوطة الموعد بأنها الرحلة التي تصل في غضون 15 دقيقة من وقت الوصول المقرر. وبالنسبة للمطار، فتعرف بأنها المغادرة في غضون 15 دقيقة من موعد المغادرة المقرر.

صرح Jeremy Bowen ، المدير التنفيذي لشركة Cirium ، قائلاً: "إنه لحدث جلل أن أشهد فوز Delta Air Lines بالجائزة البلاتينية للعام الثالث على التوالي وتصدرها فئة أمريكا الشمالية، ناهيك عن تمكن الفائزين الآخرين من شركات الطيران والمطارات من التغلب على العقبات التشغيلية التي واجهتهم هذا العام مسجلين أداءً استثنائيًا. فسعيهم الدؤوب لقطع خطوات ناجحة على طريق الكفاءة والالتزام بالمواعيد أمر يستحق الثناء ونحن على أعتاب عام 2024، وهو عام يحمل آمالاً واعدة لقطاع الطيران."

الآن وفي عامه الخامس عشر، يواصل برنامج الأداء الدقيق من Cirium مراقبة الأداء التشغيلي لشركات الطيران العالمي بكل دقة. وتجدر هنا الإشارة إلى أن بياناتنا الشاملة التي لا تشوبها شبهة التحيز، والمستمدة من أكثر من 600 مصدر معلومات في الوقت الفعلي، ضرورية لأصحاب المصلحة الضالعين في الصناعة، إذ إنها تشمل شركات الطيران والمطارات وأنظمة التوزيع العالمية وهيئات الطيران المدني والمزيد، مما يضمن التوصل إلى منظور شامل ومحايد.

تواصل Cirium تصدر المشهد على مستوى العالم على صعيد مراقبة الأداء الدقيق في قطاع الطيران في العام الجديد، بالتزامن مع رحلة تكيف الصناعة مع معايير ما بعد الجائحة. هذا، وتهدف بيانات الشركة وتحليلاتها إلى تزويد أصحاب المصلحة الضالعين في الصناعة بمنظور محايد خارجي مبني على أكبر وأعمق مجموعة من البيانات المجمعة والمستمدة من أكثر من 600 مصدر لمعلومات الطيران في الوقت الفعلي.

فهي تشمل شركات الطيران نفسها والمطارات وأنظمة التوزيع العالمية والبيانات الموضعية وهيئات الطيران المدني ومقدمي خدمات الملاحة الجوية وشراكات البيانات الخاصة والإنترنت. علاوةً على ذلك، يدعم بيانات الأداء الدقيق من Cirium مجلس مستشارين مستقل بالكامل، يتألف من خبراء في قطاع الطيران محايدين، وتضمن رقابة هذا المجلس الدقة والتمثيل الصحيح لكل المعلومات التي تقدمها الشركة.

تتضمن نتائج أفضل 5 شركات من حيث الأداء لعام 2023 في كل الفئات ما يلي:

شركات الطيران الرائدة عالميًا هي: