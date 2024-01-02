شركة Cirium تكشف النقاب عن أكثر شركات الطيران والمطارات التزامًا بالمواعيد في عام 2023

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في صناعة ارتبط اسمها بالتعقيد التشغيلي، تعلن اليوم Cirium، المصدر الأكثر ثقة في العالم لتحليلات الطيران، عن إصدار مراجعة الأداء الدقيق لعام 2023 التي طال انتظارها، والتي تحتفي بالتميز التشغيلي. إن الفائزين هذا العام، القادمين من كل صوب في العالم، لم يرتقوا إلى مستوى الحدث فحسب، بل وضعوا معايير جديدة على صعيد الأداء التشغيلي والالتزام بالمواعيد.
حصدت شركة Delta Air Lines على الجائزة البلاتينية من Cirium للعام الثالث على التوالي، وهذا أدل دليل على التزامها بتقديم أداء تشغيلي دقيق ومن ثم تقليل إزعاج الركاب،
وإضافةً إلى فوز شركة Delta بالجائزة البلاتينية من Cirium، فقد تصدرت أيضًا التصنيف العالمي بحصادها لقب أكثر شركة طيران التزامًا بالمواعيد في أمريكا الشمالية. على صعيد آخر، حظيت شركة Avianca Airlines، الكائنة في بوجوتا بكولومبيا، باللقب الأسمى وهو أفضل شركة طيران عالمية على صعيد الالتزام بالمواعيد. أما الفائزون في المناطق الأخرى فهم، ANA في آسيا والمحيط الهادئ وOman Air في الشرق الأوسط وإفريقيا وCopa في أمريكا اللاتينية وIberia Express في أوروبا. وبالنسبة لشركة Safair، فحصدت لقب أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة أما Minneapolis St. Paul International Airport، فقد حصد لقب المطار الأفضل أداءً على مستوى العالم. تتوفر المزيد من النتائج المتعمقة أدناه وستظهر أيضًا على .
تعرف الرحلة المضبوطة الموعد بأنها الرحلة التي تصل في غضون 15 دقيقة من وقت الوصول المقرر. وبالنسبة للمطار، فتعرف بأنها المغادرة في غضون 15 دقيقة من موعد المغادرة المقرر.
صرح Jeremy Bowen ، المدير التنفيذي لشركة Cirium ، قائلاً: "إنه لحدث جلل أن أشهد فوز Delta Air Lines بالجائزة البلاتينية للعام الثالث على التوالي وتصدرها فئة أمريكا الشمالية، ناهيك عن تمكن الفائزين الآخرين من شركات الطيران والمطارات من التغلب على العقبات التشغيلية التي واجهتهم هذا العام مسجلين أداءً استثنائيًا. فسعيهم الدؤوب لقطع خطوات ناجحة على طريق الكفاءة والالتزام بالمواعيد أمر يستحق الثناء ونحن على أعتاب عام 2024، وهو عام يحمل آمالاً واعدة لقطاع الطيران."
الآن وفي عامه الخامس عشر، يواصل برنامج الأداء الدقيق من Cirium مراقبة الأداء التشغيلي لشركات الطيران العالمي بكل دقة. وتجدر هنا الإشارة إلى أن بياناتنا الشاملة التي لا تشوبها شبهة التحيز، والمستمدة من أكثر من 600 مصدر معلومات في الوقت الفعلي، ضرورية لأصحاب المصلحة الضالعين في الصناعة، إذ إنها تشمل شركات الطيران والمطارات وأنظمة التوزيع العالمية وهيئات الطيران المدني والمزيد، مما يضمن التوصل إلى منظور شامل ومحايد.
تواصل Cirium تصدر المشهد على مستوى العالم على صعيد مراقبة الأداء الدقيق في قطاع الطيران في العام الجديد، بالتزامن مع رحلة تكيف الصناعة مع معايير ما بعد الجائحة. هذا، وتهدف بيانات الشركة وتحليلاتها إلى تزويد أصحاب المصلحة الضالعين في الصناعة بمنظور محايد خارجي مبني على أكبر وأعمق مجموعة من البيانات المجمعة والمستمدة من أكثر من 600 مصدر لمعلومات الطيران في الوقت الفعلي.
فهي تشمل شركات الطيران نفسها والمطارات وأنظمة التوزيع العالمية والبيانات الموضعية وهيئات الطيران المدني ومقدمي خدمات الملاحة الجوية وشراكات البيانات الخاصة والإنترنت. علاوةً على ذلك، يدعم بيانات الأداء الدقيق من Cirium مجلس مستشارين مستقل بالكامل، يتألف من خبراء في قطاع الطيران محايدين، وتضمن رقابة هذا المجلس الدقة والتمثيل الصحيح لكل المعلومات التي تقدمها الشركة.
تتضمن نتائج أفضل 5 شركات من حيث الأداء لعام 2023 في كل الفئات ما يلي:
شركات الطيران الرائدة عالميًا هي:
|
شركة الطيران
|
|
التصنيف من حيث الالتزام بالمواعيد
|
|
الوصول في الوقت المحدد
|
|
إجمالي الرحلات
|
Avianca Airlines (AV)
|
|
1
|
|
85.73%
|
|
213,039
|
Azul Airlines (AD)
|
|
2
|
|
85.51%
|
|
310,972
|
Qatar Airways (QR)
|
|
3
|
|
85.11%
|
|
183,090
|
Delta Air Lines (DL)
|
|
4
|
|
84.72%
|
|
1,635,486
|
Iberia (IB)
|
|
5
|
|
84.38%
|
|
170,750
المطارات العالمية الأفضل أداءً لعام 2023 هي:
|
المطار
|
|
التصنيف من حيث الالتزام بالمواعيد
|
|
المغادرة في الوقت المحدد
|
|
إجمالي الرحلات
|
Minneapolis-St. Paul International Airport (MSP)
|
|
1
|
|
84.44%
|
|
289,817
|
Rajiv Gandhi International Airport (HYD)
|
|
2
|
|
84.42%
|
|
168,426
|
Kempegowda International Airport (BLR)
|
|
3
|
|
84.08%
|
|
237,461
|
El Dorado International Airport (BOG)
|
|
4
|
|
84.01%
|
|
292,486
|
Salt Lake City International Airport (SLC)
|
|
5
|
|
83.99%
|
|
226,705
شركات الطيران الرائدة في أمريكا الشمالية هي:
|
شركة الطيران
|
|
التصنيف من حيث الالتزام بالمواعيد
|
|
الوصول في الوقت المحدد
|
|
إجمالي الرحلات
|
Delta Air Lines (DL)
|
|
1
|
|
84.72%
|
|
1,635,486
|
Alaska Airlines (AS)
|
|
2
|
|
82.25%
|
|
404,925
|
American Airlines (AA)
|
|
3
|
|
80.61%
|
|
1,998,844
|
United Airlines (UA)
|
|
4
|
|
80.04%
|
|
1,513,432
|
Southwest Airlines (WN)
|
|
5
|
|
76.26%
|
|
1,459,926
شركات الطيران الرائدة في أوروبا هي:
|
شركة الطيران
|
|
التصنيف من حيث الالتزام بالمواعيد
|
|
الوصول في الوقت المحدد
|
|
إجمالي الرحلات
|
Iberia Express (I2)
|
|
1
|
|
84.58%
|
|
40,985
|
Iberia (IB)
|
|
2
|
|
84.38%
|
|
170,750
|
Austrian Airlines (OS)
|
|
3
|
|
82.99%
|
|
113,587
|
LOT Polish Airlines (LO)
|
|
4
|
|
82.83%
|
|
96,112
|
Norwegian Air Shuttle (DY)
|
|
5
|
|
82.75%
|
|
82,791
شركات الطيران الرائدة في أمريكا اللاتينية هي:
|
شركة الطيران
|
|
التصنيف من حيث الالتزام بالمواعيد
|
|
الوصول في الوقت المحدد
|
|
إجمالي الرحلات
|
Copa Airlines (CM)
|
|
1
|
|
89.46%
|
|
115,657
|
Avianca Airlines (AV)
|
|
2
|
|
85.73%
|
|
213,039
|
Azul Airlines (AD)
|
|
3
|
|
85.51%
|
|
310,972
|
LATAM Airlines (LA)
|
|
4
|
|
84.00%
|
|
508,721
|
Caribbean Airlines (BW)
|
|
5
|
|
81.73%
|
|
26,644
شركات الطيران الرائدة في آسيا والمحيط الهادئ هي:
|
شركة الطيران
|
|
التصنيف من حيث الالتزام بالمواعيد
|
|
الوصول في الوقت المحدد
|
|
إجمالي الرحلات
|
All Nippon Airways (NH)
|
|
1
|
|
82.75%
|
|
302,279
|
Japan Airlines (JL)
|
|
2
|
|
82.58%
|
|
308,302
|
Thai AirAsia (FD)
|
|
3
|
|
82.52%
|
|
113,871
|
IndiGo (6E)
|
|
4
|
|
82.12%
|
|
678,446
|
Air New Zealand (NZ)
|
|
5
|
|
79.68%
|
|
175,876
شركات الطيران الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا هي:
|
شركة الطيران
|
|
التصنيف من حيث الالتزام بالمواعيد
|
|
الوصول في الوقت المحدد
|
|
إجمالي الرحلات
|
Oman Air (WY)
|
|
1
|
|
92.53%
|
|
45,908
|
Safair (FA)
|
|
2
|
|
92.36%
|
|
55,444
|
Royal Air Jordanian (RJ)
|
|
3
|
|
87.51%
|
|
32,706
|
Qatar Airways (QR)
|
|
4
|
|
85.11%
|
|
183,090
|
Etihad Airways (EY)
|
|
5
|
|
82.90%
|
|
65,376
شركات الطيران الرائدة المنخفضة التكلفة هي:
|
شركة الطيران
|
|
التصنيف من حيث الالتزام بالمواعيد
|
|
الوصول في الوقت المحدد
|
|
إجمالي الرحلات
|
Safair (FA)
|
|
1
|
|
92.36%
|
|
55,444
|
Azul Airlines (AD)
|
|
2
|
|
85.51%
|
|
310,972
|
Hong Kong Express (UO)
|
|
3
|
|
85.23%
|
|
23,761
|
Jetstar Japan (GK)
|
|
4
|
|
84.60%
|
|
33,932
|
Iberia Express (I2)
|
|
5
|
|
83.58%
|
|
40,985
مراجعة الأداء الدقيق الكاملة لعام 2023 متاحة للتنزيل على
نبذة عن Cirium
تعد Cirium المصدر الأكثر ثقة في العالم لتحليلات الطيران، إذ تمكّن Cirium شركات الطيران والمطارات وشركات السفر وشركات تصنيع الطائرات والمؤسسات المالية وغيرها من اتخاذ قرارات ذكية ومستنيرة تعمل على تحسين العمليات وزيادة الإيرادات وتعزيز تجارب العملاء.
علاوةً على ذلك، تعد Cirium تابعة لشركة RELX العالمية المتخصصة في مجال التحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار، والتي تقدم خدماتها للعملاء المحترفين والتجاريين. هذا، ويجري تداول أسهم RELX PLC في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز المؤشرات التالية: لندن: REL؛ وأمستردام: REN؛ ونيويورك: RELX.
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