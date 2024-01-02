Wednesday, 03 January 2024 12:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مضمار وممشى بكورنيش جازان الشمالي

1/2/2024 2:23:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تقوم أمانة منطقة جازان بتنفيذ مشروع صيانة لمضمار وممشى الكورنيش الشمالي في المنطقة، بهدف توفير أرضية مرنة ومريحة للمشاة ورياضيي المشي والجري، ويُعد هذا المشروع جزءًا من جهود الأمانة لإسهامها في تحسين البنية التحتية وتعزيز نوعية الحياة في المنطقة.
ويمتد المضمار على طول 2 كيلومتر، ويتكون من مسارين ذهابًا وإيابًا، حيث يبلغ عرض كل مسار خمسة أمتار، مما يتيح مساحة واسعة للمشاة ورياضيي المشي والجري للاستمتاع بتمارينهم ونشاطاتهم الرياضية، كما أنه يتم تنفيذ المضمار باستخدام مادة الأكريلك (المطاط) بسماكة 12 ملم، مما يوفر توازنًا مثاليًا بين المرونة والراحة للرياضيين.
ويعد المضمار والممشى الشمالي عنصرًا رئيسيًا في الكورنيش الشمالي بمنطقة جازان، وهو وجهة مفضلة للسكان المحليين والزوار من أجل الاستمتاع بالجو الرائع وممارسة الرياضة، ومن خلال تحسينه وتجديده، تهدف أمانة منطقة جازان إلى تعزيز التجربة الرياضية والترفيهية للجميع.
ومن المتوقع أن يستغرق المشروع وقتًا قصيرًا للانتهاء، حيث تعمل أمانة منطقة جازان بجدية على تنفيذه بأعلى معايير الجودة والمهنية، وسيكون المضمار المجدد جاهزًا للاستخدام قريبًا، مما يتيح للمشاة ورياضيي المشي والجري فرصة الاستمتاع بتجربة فريدة ومريحة في الهواء الطلق.
ويعتبر مشروع صيانة مضمار وممشى الكورنيش الشمالي بمنطقة جازان خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية الرياضية ومرافقها في المنطقة وتعزيز الأنشطة الرياضية والصحية، ومن المتوقع أن يحقق المشروع تأثيرًا إيجابيًا على الصحة والعافية العامة للمجتمع، مما يعزز نمط الحياة الصحي ويخلق بيئة ملائمة للنشاط البدني.

MENAFN02012024000089011017ID1107677789

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث