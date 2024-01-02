مضمار وممشى بكورنيش جازان الشمالي

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- Al Watan) تقوم أمانة منطقة جازان بتنفيذ مشروع صيانة لمضمار وممشى الكورنيش الشمالي في المنطقة، بهدف توفير أرضية مرنة ومريحة للمشاة ورياضيي المشي والجري، ويُعد هذا المشروع جزءًا من جهود الأمانة لإسهامها في تحسين البنية التحتية وتعزيز نوعية الحياة في المنطقة.
ويمتد المضمار على طول 2 كيلومتر، ويتكون من مسارين ذهابًا وإيابًا، حيث يبلغ عرض كل مسار خمسة أمتار، مما يتيح مساحة واسعة للمشاة ورياضيي المشي والجري للاستمتاع بتمارينهم ونشاطاتهم الرياضية، كما أنه يتم تنفيذ المضمار باستخدام مادة الأكريلك (المطاط) بسماكة 12 ملم، مما يوفر توازنًا مثاليًا بين المرونة والراحة للرياضيين.
ويعد المضمار والممشى الشمالي عنصرًا رئيسيًا في الكورنيش الشمالي بمنطقة جازان، وهو وجهة مفضلة للسكان المحليين والزوار من أجل الاستمتاع بالجو الرائع وممارسة الرياضة، ومن خلال تحسينه وتجديده، تهدف أمانة منطقة جازان إلى تعزيز التجربة الرياضية والترفيهية للجميع.
ومن المتوقع أن يستغرق المشروع وقتًا قصيرًا للانتهاء، حيث تعمل أمانة منطقة جازان بجدية على تنفيذه بأعلى معايير الجودة والمهنية، وسيكون المضمار المجدد جاهزًا للاستخدام قريبًا، مما يتيح للمشاة ورياضيي المشي والجري فرصة الاستمتاع بتجربة فريدة ومريحة في الهواء الطلق.
ويعتبر مشروع صيانة مضمار وممشى الكورنيش الشمالي بمنطقة جازان خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية الرياضية ومرافقها في المنطقة وتعزيز الأنشطة الرياضية والصحية، ومن المتوقع أن يحقق المشروع تأثيرًا إيجابيًا على الصحة والعافية العامة للمجتمع، مما يعزز نمط الحياة الصحي ويخلق بيئة ملائمة للنشاط البدني.
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