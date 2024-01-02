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معرض تشكيلي توعوي

1/2/2024 2:23:04 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن مدير تعليم صبيا عثمان مسملي المعرض التشكيلي التوعوي بمجمع جويرية بنت الحارث، التابع لمكتب تعليم بيش، والذي تضمن عدة أركان عن مخاطر السيول، عُبر عنه بالفن التشكيلي، ومن أعمال الفنانة التشكيلية الدكتورة نجلاء أحمد، وكذلك لغة ذوي الاحتياجات الخاصة وركن الصحة العامة، والأمن والسلامة، بحضور رئيسة الشؤون التعليمية بمكتب تعليم بيش، ورئيس قسم التربية الفنية بالإدارة، وعدد من القيادات التعليمية.

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