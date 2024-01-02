معرض تشكيلي توعوي
التاريخ
1/2/2024 2:23:04 PM
(MENAFN
- Al Watan) دشن مدير تعليم صبيا عثمان مسملي المعرض التشكيلي التوعوي بمجمع جويرية بنت الحارث، التابع لمكتب تعليم بيش، والذي تضمن عدة أركان عن مخاطر السيول، عُبر عنه بالفن التشكيلي، ومن أعمال الفنانة التشكيلية الدكتورة نجلاء أحمد، وكذلك لغة ذوي الاحتياجات الخاصة وركن الصحة العامة، والأمن والسلامة، بحضور رئيسة الشؤون التعليمية بمكتب تعليم بيش، ورئيس قسم التربية الفنية بالإدارة، وعدد من القيادات التعليمية.
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