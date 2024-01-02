أمير جازان يدشن معا لشتاء آمن

(MENAFN
- Al Watan) دشَّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر في مكتبه، الثلاثاء، حملة مديرية الدفاع المدني بالمنطقة للسلامة تحت شعار ((معاً لشتاء آمن))، وذلك بحضور مدير الدفاع المدني العميد سلطان بن ناصر القحطاني وعددٍ من ضباط المديرية.
واستمع لشرح من مدير الدفاع المدني عن خطة العمل المعدة لهذه الحملة، وآلية تنفيذها، والخطة الزمنية المحددة لها، والمنشآت والفعاليات المستهدفة فيها، والنتائج المراد تحقيقها.
وأوضح العميد القحطاني أنه تم تخصيص قوة بشرية وآلية كبيرة تتكون من ضباط ومفتشي السلامة الميدانيين لتنفيذ الحملة ولتطبيق الإجراءات والأنظمة بحق المخالفين لاشتراطات ومتطلبات السلامة، وذلك وفق تعليمات ولوائح الدفاع المدني مع جاهزية تامة لجميع الفرق الميدانية على مدار الساعة لجميع الحالات الطارئة.
يذكر أن الحملة تهدف إلى الوقوف على جاهزية جميع المواقع والفعاليات والمهرجانات والأنشطة المختلفة التي سوف تنشط تزامناً مع فعاليات شتاء جازان 2024، وذلك للتأكد من توفر جميع متطلبات السلامة وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق في جميع المواقع المستهدفة في هذه الحملة، وتحقيق التشغيل الآمن؛ بهدف حماية الأرواح والممتلكات، حيث تشهد المنطقة خلال هذه الفترة من كل عام توافداً وإقبالاً كبيراً من مختلف شرائح المجتمع وعديد من الزوار والسياح من مختلف مناطق المملكة.
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