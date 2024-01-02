Wednesday, 03 January 2024 12:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمير جازان يدشن معا لشتاء آمن

1/2/2024 2:23:04 PM
(MENAFN- Al Watan) دشَّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر في مكتبه، الثلاثاء، حملة مديرية الدفاع المدني بالمنطقة للسلامة تحت شعار ((معاً لشتاء آمن))، وذلك بحضور مدير الدفاع المدني العميد سلطان بن ناصر القحطاني وعددٍ من ضباط المديرية.
‏واستمع لشرح من مدير الدفاع المدني عن خطة العمل المعدة لهذه الحملة، وآلية تنفيذها، والخطة الزمنية المحددة لها، والمنشآت والفعاليات المستهدفة فيها، والنتائج المراد تحقيقها.
وأوضح العميد القحطاني أنه تم تخصيص قوة بشرية وآلية كبيرة تتكون من ضباط ومفتشي السلامة الميدانيين لتنفيذ الحملة ولتطبيق الإجراءات والأنظمة بحق المخالفين لاشتراطات ومتطلبات السلامة، وذلك وفق تعليمات ولوائح الدفاع المدني مع جاهزية تامة لجميع الفرق الميدانية على مدار الساعة لجميع الحالات الطارئة.
يذكر أن الحملة تهدف إلى الوقوف على جاهزية جميع المواقع والفعاليات والمهرجانات والأنشطة المختلفة التي سوف تنشط تزامناً مع فعاليات شتاء جازان 2024، وذلك للتأكد من توفر جميع متطلبات السلامة وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق في جميع المواقع المستهدفة في هذه الحملة، وتحقيق التشغيل الآمن؛ بهدف حماية الأرواح والممتلكات، حيث تشهد المنطقة خلال هذه الفترة من كل عام توافداً وإقبالاً كبيراً من مختلف شرائح المجتمع وعديد من الزوار والسياح من مختلف مناطق المملكة.

MENAFN02012024000089011017ID1107677787

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث