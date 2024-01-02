Wednesday, 03 January 2024 12:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المدن السعودية... تتألق عالميًا

1/2/2024 2:23:04 PM
(MENAFN- Al Watan) وكأن 2023 عامًا وفيًا كريمًا، قد أبى أن يمضي قبل أن يزف إلينا بشرى بدء الظهور اللافت لمدن المملكة عالميًا في مجال جودة الحياة؛ وبدء تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 بإدراج ثلاث مدن سعودية ضمن قائمة أفضل مئة مدينة في العالم بحلول 2030. فقد صدر للتو تصنيف Numbeo العالمي لمؤشر جودة الحياة في مدن العالم لعام 2023، ((Quality of Life Index by City 2023. يعتمد هذا التصنيف على أكبر قاعدة بيانات لتكاليف المعيشة وجودة الحياة في العالم، ذات مصادر جماعية لبيانات جودة الحياة تشمل: مؤشرات الإسكان، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية، وجودة النقل، وإحصاءات أخرى. وتعتمد على بياناته العديد من الجهات البحثية والصحفية العالمية، مثل: Business Insider, The Economist, Financial Times, Forbes.
وفي هذا التصنيف، لعام، 2023، جاءت مدينتا جدة والرياض ضمن قائمة أفضل مئة مدينة في العالم من حيث جودة الحياة، وفي الترتيب 90 و92 على التوالي. وطبقًا لهذا التصنيف، فقد جاءت المدينتين في ترتيب يسبق لوس أنجلوس (106)، نيويورك (112)، ولندن (127) وباريس (133)، روما (138)، موسكو (153)، إسطنبول (162)، وبكين (168)؛ وجميعهم خارج قائمة المئة مدينة الأولى. كما أن المدينتين السعوديتين قد جاءتا قبل بروكسل (93)، وتورونتو (95)، من داخل قائمة المئة.
أما عن أسباب هذا الترتيب المتقدم للمدينتين السعوديتين، فقد أظهرت قاعدة بيانات Numbeo تميز المدينتين في مؤشرات القدرة الشرائية، والأمن، والرعاية الصحية، وهي من المؤشرات الأساسية في قياس جودة الحياة؛ وذلك على النحو التالي:
- فمن حيث مؤشر القدرة الشرائية، حصلت الرياض على 93.2، وجدة على 88.9؛ وقد جاءتا في مركز متقدم على كل من: باريس (76.2)، لندن (83)، سنغافورا (85.9)، طوكيو (88.7)، سيدني (87.7)، دبلن (71.4)، وكانبيرا (69.1).
- أما في مؤشر الأمن، فقد تميزت المدينتين السعوديتين بشكلٍ كبيرٍ ومذهل. فبينما حصلت الرياض على (73.8)، وجدة على (72.5) في هذا المؤشر، فلم تحصل ((واشنطن)) إلا على (40.2)، باريس (42.9)، لندن (46.1)، نيويورك (50.5)، برلين (56.5)، جينيف (69.4)، لكسمبورج (72). وهو ما يعكس الدور الإيجابي للخصائص الاجتماعية والقيم الثقافية السائدة في المجتمع السعودي في إرساء حالة الأمن والطمأنينة في البيئة العمرانية في جميع المدن السعودية.
- وفيما يتعلق بمؤشر الرعاية الصحية، فقد حصلت الرياض على (64.6)، وجاءت متقدمة على كل من: روما (60.5)، نيويورك (62.4)، مونتريال (63)، لوس أنجلوس (62.2)، ميامي (63.4)، وسان فرانسيسكو (64). كما أن مدينة جدة قد حصلت على (60.1)، وجاءت متقدمة على كل من: دبلن (51.5)، لاس فيجاس (54.5)، أثينا (56.7)، كييف (57.8)، وارسو (59.7).
الأهم، أنه طبقًا لهذا التصنيف العالمي الحديث، فقد أخذت المملكة العربية السعودية مكانًا متقدمًا في جودة الحياة مقارنة بباقي دول مجموعة العشرين. فبينما هناك مدينتين من المملكة العربية السعودية ضمن قائمة المئة مدينة الأولى من حيث جودة الحياة العالم، فإن دولًا مثل اليابان وتركيا والهند وجنوب أفريقيا ليس لها سوى مدينة واحدة في هذه القائمة. كما إن فرنسا وإيطاليا وروسيا قد جاءت خارج هذه القائمة. الأمر الذي يشير إلى بدء الظهور اللافت لمدن المملكة عالميًا، وبدء جني ثمار التوجهات العمرانية الرشيدة لرؤية المملكة 2030.

MENAFN02012024000089011017ID1107677786

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث