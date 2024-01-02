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مدير الجودة متى تحتاج إليه في مشروعك

1/2/2024 2:23:03 PM
(MENAFN- Al Watan) على الرغم من أن الجودة هي هدف يسعى إليه الجميع، وهي السمة الفريدة التي قد تميز مشروعًا عن غيره، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة من أهم أسباب نجاح المشاريع، إلا أنه قد يخفى عن الكثير الأدوار المهمة لتحقيق ذلك، وهو دور من يتحمل مسؤولية تنفيذ ومتابعة معايير الجودة على مدى حياة المشروع، لذا سأناقش معك العوامل الرئيسية التي تشير إلى متى تحتاج إلى مدير للجودة في مشروعك.
نفهم أولًا دور مدير الجودة:
قائد يعلن الحرب على عدم الكمال، وهو من يلعب دورًا حيويًا في إدارة المشروع عن طريق الإشراف وتنفيذ أنظمة إدارة الجودة، كما أنه مسؤول عن وضع أهداف الجودة ووضع خطط الجودة وضمان التزامها بمعايير الصناعة وأفضل الممارسات، حيث يعمل عن كثب مع مختلف فرق المشروع لتحديد متطلبات الجودة، وتحديد معاييرها، وتنفيذ عمليات مراقبتها.
متى تحتاج إليه؟
الامتثال التنظيمي:
عندما يكون مشروعك ضمن قطاعات تحتاج إلى الامتثال للمعايير واللوائح المحددة، مثل الرعاية الصحية والتصنيع، فإن وجود مدير جودة ذي خبرة في الامتثال التنظيمي سيكون أمرًا لازمًا لا سيّما وأنه سيساعد مشروعك في تحقيق المتطلبات اللازمة والتعامل مع عمليات التدقيق ويضمن الالتزام بالقوانين والمبادئ التوجيهية ذات الصلة.
المشاريع المعقدة:
عندما يتضمن مشروعك مهامًا معقدة وعدة أطراف معنية وعمليات متداخلة، يصبح من الضروري وجود مدير جودة مختص، حيث إن المشاريع المعقدة غالبًا ما تتطلب خطة جودة صارمة لضمان أن جميع المكونات والتسليمات تلبي المعايير المطلوبة، يمكن هنا لمدير الجودة أن يوفر الرؤية والتوجيه اللازمين للتعامل مع هذه التداخلات والتعقيدات بخبرته.
الثقافة التنظيمية التحسينية:
عندما تكون في مشروعك ثقافة تنظيمية تركز على التحسين المستمر وتحقيق الجودة، فيجب في هذه الحالة تعيين مدير جودة لدعم وتعزيز هذه الثقافة، كما يمكن له وفريق عمله أن يساهم في تحديد فرص التحسين، وتنفيذ تقنيات إدارة الجودة، مثل إجراءات الرصد وتحليل البيانات وتطبيق أدوات التحسين المستمر، مثل العمليات الإحصائية ومنهجيات إدارة الجودة الشاملة.
رضا العملاء:
عندما يكون رضا العملاء هو مؤشر حاسم لنجاح مشروعك، يصبح دور مدير الجودة أكثر أهمية، لأن بإمكانه تحليل متطلبات العملاء وتحديد الجوانب التي يجب تحسينها لتلبية توقعات العملاء وتحقيق رضاهم، خاصّة مع تعدد الفروع وأماكن تقديم المنتج أو الخدمة، فإن عليه مطابقة الجودة في جميع منافذ تقديمك للمنتج والخدمة.
إن بارك الله لك وكان لديك مشروع تهدف فيه إلى تحقيق جودة عالية ونجاح مستدام، فإن تعيين مدير جودة مختص لن يعتبر أمرًا إضافيًا بل ضروريًا؛ لأنه يتحمل تنفيذ ومتابعة معايير الجودة وضمان الامتثال للمتطلبات المحددة، ويساعدك في تحقيق أهداف المشروع وتحسين جودة ما تُقدِّم، كما يجب تعيين مدير الجودة عندما يكون المشروع معقدًا، أو يتطلب الامتثال التنظيمي، أو عندما يكون هناك تركيز على الثقافة التنظيمية التحسينية ورضا العملاء. وفالك التوفيق.

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