مدير الجودة متى تحتاج إليه في مشروعك

(MENAFN
- Al Watan) على الرغم من أن الجودة هي هدف يسعى إليه الجميع، وهي السمة الفريدة التي قد تميز مشروعًا عن غيره، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة من أهم أسباب نجاح المشاريع، إلا أنه قد يخفى عن الكثير الأدوار المهمة لتحقيق ذلك، وهو دور من يتحمل مسؤولية تنفيذ ومتابعة معايير الجودة على مدى حياة المشروع، لذا سأناقش معك العوامل الرئيسية التي تشير إلى متى تحتاج إلى مدير للجودة في مشروعك.
نفهم أولًا دور مدير الجودة:
قائد يعلن الحرب على عدم الكمال، وهو من يلعب دورًا حيويًا في إدارة المشروع عن طريق الإشراف وتنفيذ أنظمة إدارة الجودة، كما أنه مسؤول عن وضع أهداف الجودة ووضع خطط الجودة وضمان التزامها بمعايير الصناعة وأفضل الممارسات، حيث يعمل عن كثب مع مختلف فرق المشروع لتحديد متطلبات الجودة، وتحديد معاييرها، وتنفيذ عمليات مراقبتها.
متى تحتاج إليه؟
الامتثال التنظيمي:
عندما يكون مشروعك ضمن قطاعات تحتاج إلى الامتثال للمعايير واللوائح المحددة، مثل الرعاية الصحية والتصنيع، فإن وجود مدير جودة ذي خبرة في الامتثال التنظيمي سيكون أمرًا لازمًا لا سيّما وأنه سيساعد مشروعك في تحقيق المتطلبات اللازمة والتعامل مع عمليات التدقيق ويضمن الالتزام بالقوانين والمبادئ التوجيهية ذات الصلة.
المشاريع المعقدة:
عندما يتضمن مشروعك مهامًا معقدة وعدة أطراف معنية وعمليات متداخلة، يصبح من الضروري وجود مدير جودة مختص، حيث إن المشاريع المعقدة غالبًا ما تتطلب خطة جودة صارمة لضمان أن جميع المكونات والتسليمات تلبي المعايير المطلوبة، يمكن هنا لمدير الجودة أن يوفر الرؤية والتوجيه اللازمين للتعامل مع هذه التداخلات والتعقيدات بخبرته.
الثقافة التنظيمية التحسينية:
عندما تكون في مشروعك ثقافة تنظيمية تركز على التحسين المستمر وتحقيق الجودة، فيجب في هذه الحالة تعيين مدير جودة لدعم وتعزيز هذه الثقافة، كما يمكن له وفريق عمله أن يساهم في تحديد فرص التحسين، وتنفيذ تقنيات إدارة الجودة، مثل إجراءات الرصد وتحليل البيانات وتطبيق أدوات التحسين المستمر، مثل العمليات الإحصائية ومنهجيات إدارة الجودة الشاملة.
رضا العملاء:
عندما يكون رضا العملاء هو مؤشر حاسم لنجاح مشروعك، يصبح دور مدير الجودة أكثر أهمية، لأن بإمكانه تحليل متطلبات العملاء وتحديد الجوانب التي يجب تحسينها لتلبية توقعات العملاء وتحقيق رضاهم، خاصّة مع تعدد الفروع وأماكن تقديم المنتج أو الخدمة، فإن عليه مطابقة الجودة في جميع منافذ تقديمك للمنتج والخدمة.
إن بارك الله لك وكان لديك مشروع تهدف فيه إلى تحقيق جودة عالية ونجاح مستدام، فإن تعيين مدير جودة مختص لن يعتبر أمرًا إضافيًا بل ضروريًا؛ لأنه يتحمل تنفيذ ومتابعة معايير الجودة وضمان الامتثال للمتطلبات المحددة، ويساعدك في تحقيق أهداف المشروع وتحسين جودة ما تُقدِّم، كما يجب تعيين مدير الجودة عندما يكون المشروع معقدًا، أو يتطلب الامتثال التنظيمي، أو عندما يكون هناك تركيز على الثقافة التنظيمية التحسينية ورضا العملاء. وفالك التوفيق.
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