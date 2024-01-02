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زواج يتحول إلى ليلة وفاء للشاعر امصنيدلي

1/2/2024 2:23:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تحول زواج شاب بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان إلى ساحة أدبية للمحاورة الشعرية والثقافية حيث تجمع فيها عدد كبير من كبار شعراء الدمة المعروفين من عسير وجازان، ووفاء لذكرى صديقهم الراحل والد العريس شاعر الدمة أحمد امصنيدلي.
ليلة الوفاء
وأوضح الشاعر الأديب علي بن هادي الحفظي، الحقيقة أنها كانت مناسبة زواج ابننا الشاب خالد، ولكنها انقلبت إلى ليلة الوفاء للشاعر الراحل امصنيدلي، الشاعر العلم السيد الشريف أحمد بن مفرح بن عيسى الحفظي (أمصنيدلي) نسبة إلى مرايعه ديار السادة الأشراف أهل الصنيدلي والمتوفى عام 1434، شاعر الدمه وحامل بيرقها ومطور منظومتها فارس ميدانها الأول ومطوع القوافي الشاعر الذي أحدث نقلة في موروث شعر الدمه، فجعلها ميدان محاورة وربط أواصل العلاقات بين شعرائها من جبال منطقة عسير مروراً بتهائمها بالمخلاف السليماني بمنطقة جازان وصولاً لسواحل البحر الأحمر وخط التقاء وتفرع المناطق الثلاث مكة المكرمة وعسير وجازان.
الليلة التاريخية
بيّن أن ما حدث في ليلة زواج خالد أحمد تلك الليلة التاريخية التي جسد فيها المشايخ والقبائل والشعراء والإعلاميين والأصحاب قمة معاني الوفاء والشهامة لروح أحمد امصنيدلي، ليلة عنوانها الوفاء ومضمونها المودة والإخاء وكأن روح امصنيدلي كانت ترفرف في المكان وتعانق الحضور، ليلة أضاءت أنوارها وتكامل جمالها حضرت وفود القبائل بشيوخها وشعرائها الكبار، وحضر الشعراء في وفدهم الخاص ومما جاء في كلامهم، نحن أهل مكان نمثل امصنيدلي، رحمه الله، ونقف بجانب خالد محبة ووفاء له ولوالده ولعمه.
كبار الشعراء
أشار الحفظي إلى حضور كبير جدا من فطاحلة كبار الشعراء لشعر الدمة ذاك المساء وكان لهم دور كبير في إثراء الساحة الأدبية بالمحاورة استمتع معها الحضور الكبير الذين دُهشوا من الكم الهائل من وجود القامات الشعرية الذين لم يجتمعوا من قبل في مناسبة إلا وفاء لصديقهم الراحل ومنهم الشاعر الكبير حسن بن عيسى العاصمي.

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