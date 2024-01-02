العلا الشعرية تثري حفلات يناير

(MENAFN
- Al Watan) أعلن عن قائمة الفنانين الذين سيقدمون ليلة العُلا الشعرية 5 يناير، حيث تحتفي الليلة الشعرية بالثقافة والشعراء والفنانين الموهوبين ممن سيقدمون عروضهم الفنية أمام الجمهور في الهواء الطلق تحت سماء العلا. سيكون أول المشاركين في الأمسية الفنان السعودي عبدالرحمن محمد، الموسيقي والملحن والمغني الذي اشتهر بانتقائه قصائد الحب العربية التقليدية التي يغنيها بصوته الشجن. وينضم أيضاً إلى ليلة العُلا الشعرية الفنان الموهوب ((آش)) صاحب الـ27 عاماً، الذي يقدم معزوفاته على عديد من الآلات الموسيقية. حققت أعمال آش أكثر من 750 مليون مشاهدة وتمزج أنغامه بين التراث المصري والفرنسي في معزوفات حالمة.
وإلى جانب عبد الرحمن وآش، ينضم إلى عبداللطيف يوسف، الشاعر والفنان المشهور المُصنف في قمة التميز الإبداعي.
كما تتضمن ليلة العلا الشعرية عرضاً حياً لفن الرمال والظل سيجسد رمزية الشعر عبر حركات تناغمية، كما تثري المشهد أزياء الفنانين المستوحاة من رمال الصحراء لإحياء المناظر الطبيعية الفاتنة للمنطقة، حيث تم إعداد المسرح بطريقة تجمع الحنين إلى الماضي والفنون عبر مشهد استثنائي يتناغم مع الحركات الرشيقة للفنانين.
ومن المقرر أن يحمل يناير مزيداً من العروض والحفلات الموسيقية، مثل حفل عبادي الجوهر في مرايا 12 يناير، والحفل الكلاسيكي في الحِجر على ضوء الشموع في 18 يناير، والأوركسترا السويسرية في مرايا في 19 يناير.
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