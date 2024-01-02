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العلا الشعرية تثري حفلات يناير

1/2/2024 2:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن عن قائمة الفنانين الذين سيقدمون ليلة العُلا الشعرية 5 يناير، حيث تحتفي الليلة الشعرية بالثقافة والشعراء والفنانين الموهوبين ممن سيقدمون عروضهم الفنية أمام الجمهور في الهواء الطلق تحت سماء العلا. سيكون أول المشاركين في الأمسية الفنان السعودي عبدالرحمن محمد، الموسيقي والملحن والمغني الذي اشتهر بانتقائه قصائد الحب العربية التقليدية التي يغنيها بصوته الشجن. وينضم أيضاً إلى ليلة العُلا الشعرية الفنان الموهوب ((آش)) صاحب الـ27 عاماً، الذي يقدم معزوفاته على عديد من الآلات الموسيقية. حققت أعمال آش أكثر من 750 مليون مشاهدة وتمزج أنغامه بين التراث المصري والفرنسي في معزوفات حالمة.
وإلى جانب عبد الرحمن وآش، ينضم إلى عبداللطيف يوسف، الشاعر والفنان المشهور المُصنف في قمة التميز الإبداعي.
كما تتضمن ليلة العلا الشعرية عرضاً حياً لفن الرمال والظل سيجسد رمزية الشعر عبر حركات تناغمية، كما تثري المشهد أزياء الفنانين المستوحاة من رمال الصحراء لإحياء المناظر الطبيعية الفاتنة للمنطقة، حيث تم إعداد المسرح بطريقة تجمع الحنين إلى الماضي والفنون عبر مشهد استثنائي يتناغم مع الحركات الرشيقة للفنانين.
ومن المقرر أن يحمل يناير مزيداً من العروض والحفلات الموسيقية، مثل حفل عبادي الجوهر في مرايا 12 يناير، والحفل الكلاسيكي في الحِجر على ضوء الشموع في 18 يناير، والأوركسترا السويسرية في مرايا في 19 يناير.

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