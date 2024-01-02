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آل الشيخ : الأمير محمد بن سلمان رسم طريقا مشرقا لمئات السنين

1/2/2024 2:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت أول حلقات ((بودكاست عمار)) الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي، باستضافة المستشار تركي آل الشيخ الذي يعرض على منصة شاشا بجزأين، وأشار آل الشيخ على حسابه في منصة ((X)) إلى أنها التجربة الأولى له في برنامج البودكاست، بعد سنوات من محاولة الإعلامي لإقناعه بهذا اللقاء، حيث تخطى الإعلان الترويجي للحلقة 8 ملايين مشاهدة وذلك لترقب المشاهدين لمعرفة الجوانب العديدة لشخصية المستشار والكشف عن آرائه حول بعض المواقف، مؤكدا أن الدافع الرئيسي لقيامه بهذا اللقاء يرجع إلى كونه لا يحظى بوقت للوجود مع أبنائه ولتوثيق ذلك لهم مستقبلًا.
نشأة آل الشيخ
تحدث المستشار عن نشأته بمنزل جده وكيف أثرت في شخصيته الحالية وذكر بعض المواقف الطريفة عن طفولته، ثم تدرج بذكر المناصب التي تولها والخبرة العميقة التي توصل إليها بسبب وجوده بجانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن جانب التطور والرؤية التي تقترب المملكة من تحقيقها قال ((الذي أراه كسعودي بكل صراحة أن الأمير محمد بن سلمان أنقذ المملكة العربية السعودية، ورسم طريقا مشرقا لعشرات ومئات السنين)).
أحداث الريتز
شدَّد على أن التاريخ سيذكر أحداث فندق الريتز التي كانت نقطة مفصلية وضربة من يد من حديد على الفساد الذي ينخر في أي مجتمع واقتصاد، ويؤخر التنمية فيه، مشيرا إلى أنه ((في ظل فترة من الفترات كانت هناك نسبة من الفساد ومشاريع دون دراسة ولا تمتلك جدوى اقتصادية أو تطرح بوقت غير مناسب)). وتعقيبًا على أحداث الريتز عام 2017 تحدث أنه عندما يصل الفساد لدرجة عالية جدًا يدمر الاقتصاد ويؤخر التنمية وتؤثر على السمعة سواء داخليًا أو خارجيًا، ((وحدث الريتز سيخلده التاريخ على أنه نقطة مفصلية وضربة من حديد نحو الفئة التي استسهلت هذا الأمر وتطهيرًا لهم)).
القطاع الرياضي
كشف أن للقطاع الرياضي تأثيرا بالغا على صحته وعائلته فقد عاش فترة من الضغط الشديد، وكان ذلك في بداية اكتشافه لمرضه عام 2015 ولذلك طلب من ولي العهد إعفاءه من منصبه بهيئة الرياضة، لكن رُفض في بادئ الأمر وعند طلبه مرة أخرى تم إعفاؤه وتكليفه وزيرا بهيئة الترفية. وبسبب التجربة السيئة التي خاضها المستشار تحدث عن امتعاضه حول تشبث الناس بلومه على خسارة الأندية السعودية حتى بعد 5 سنوات من إعفائه من منصبه حيث قال ((في الأندية الكبيرة كنادي الهلال تم اتهامي من قبل الجمهور أنني السبب في إقالة المدرب جيسوس الذي سعيت لإحضاره)) واتهامه بالتدخل بالقرارات الإدارية.

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