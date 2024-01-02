بسيولة تجاوزت 9 مليارات.. سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع 86 نقطة

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأخضر عند أعلى مستوياته منذ عامين بإغلاقه فوق مستويات الـ12.123 ألف نقطة وبتداولات تجاوزت 9 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 144 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 على تراجع.
وكانت أسهم شركات تشب، وسال، وساكو، ومجموعة صافولا، والمراعي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أميانتيت، ونسيج، وسابتكو، ومعادن، وأماك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.04% .
فيما كانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسال، والأهلي، والراجحي، وأديس هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 142.14 نقطة ليقفل عند مستوى 24630.40 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
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