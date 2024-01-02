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بسيولة تجاوزت 9 مليارات.. سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع 86 نقطة

1/2/2024 2:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأخضر عند أعلى مستوياته منذ عامين بإغلاقه فوق مستويات الـ12.123 ألف نقطة وبتداولات تجاوزت 9 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 144 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 على تراجع.
وكانت أسهم شركات تشب، وسال، وساكو، ومجموعة صافولا، والمراعي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أميانتيت، ونسيج، وسابتكو، ومعادن، وأماك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.04% .
فيما كانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسال، والأهلي، والراجحي، وأديس هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 142.14 نقطة ليقفل عند مستوى 24630.40 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

MENAFN02012024000089011017ID1107677778

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