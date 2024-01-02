19 دولارا انخفاض في متوسط أسعار النفط خلال 2023

(MENAFN
- Al Watan) أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن متوسط سعر خام برنت في عام 2023 بلغ 83 دولارا، مقارنة مع 101 دولار للبرميل في عام 2022، وذلك بفارق قدره 18.8 دولارا للبرميل.
تكيفت الأسواق العالمية مع ديناميكيات التجارة الجديدة، حيث وجد النفط الخام من روسيا وجهات خارج الاتحاد الأوروبي، وانخفض الطلب العالمي على النفط الخام إلى أقل من التوقعات. هذه الديناميكيات تعوض الآثار الناجمة عن قيود أوبك + على إمدادات النفط الخام.
وتذبذبت أسعار النفط الخام بعد حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية، والعديد من الزيادات في أسعار الفائدة بين البنوك المركزية العالمية، ومخاوف التضخم والركود. ومع ذلك، كانت أسعار خام برنت في النصف الأول من عام 2023 أقل تقلبا بكثير مما كانت عليه في عام 2022، عندما وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.
وفي 2023، أدت التوترات الجيوسياسية والمخاوف بشأن الطلب على النفط الخام إلى مزيد من تقلبات الأسعار.
وفي 4 يونيو 2023 ، أعلن أعضاء "أوبك+" أنهم سيمددون تخفيضات إنتاج النفط الخام حتى نهاية عام 2024. وكان من المقرر أن تنتهي التخفيضات بنهاية عام 2023.
وبعد انخفاضها من أعلى مستوياتها في سبتمبر، ارتفعت أسعار النفط الخام مرة أخرى في أوائل أكتوبر بعد بدء الصراع بين إسرائيل وحماس. ووصل سعر خام برنت إلى 91 دولارا أمريكيا للبرميل في 9 أكتوبر 2023.
ومع تراجع المخاوف من صراع أوسع نطاقا وانقطاع الإمدادات، أدت المخاوف بشأن الطلب على النفط الخام مرة أخرى إلى انخفاض أسعار النفط الخام.
بحلول نهاية أكتوبر 2023، انخفض سعر خام برنت إلى 89 دولارا أمريكيا للبرميل، أي ما يعادل تقريبا السعر في 6 أكتوبر 2023. واستمر سعر خام برنت في الانخفاض، ليستقر عند 74 دولارا أمريكيا للبرميل في 12 ديسمبر 2023.
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