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19 دولارا انخفاض في متوسط أسعار النفط خلال 2023

1/2/2024 2:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن متوسط سعر خام برنت في عام 2023 بلغ 83 دولارا، مقارنة مع 101 دولار للبرميل في عام 2022، وذلك بفارق قدره 18.8 دولارا للبرميل.
تكيفت الأسواق العالمية مع ديناميكيات التجارة الجديدة، حيث وجد النفط الخام من روسيا وجهات خارج الاتحاد الأوروبي، وانخفض الطلب العالمي على النفط الخام إلى أقل من التوقعات. هذه الديناميكيات تعوض الآثار الناجمة عن قيود أوبك + على إمدادات النفط الخام.
وتذبذبت أسعار النفط الخام بعد حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية، والعديد من الزيادات في أسعار الفائدة بين البنوك المركزية العالمية، ومخاوف التضخم والركود. ومع ذلك، كانت أسعار خام برنت في النصف الأول من عام 2023 أقل تقلبا بكثير مما كانت عليه في عام 2022، عندما وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.
وفي 2023، أدت التوترات الجيوسياسية والمخاوف بشأن الطلب على النفط الخام إلى مزيد من تقلبات الأسعار.
وفي 4 يونيو 2023 ، أعلن أعضاء "أوبك+" أنهم سيمددون تخفيضات إنتاج النفط الخام حتى نهاية عام 2024. وكان من المقرر أن تنتهي التخفيضات بنهاية عام 2023.
وبعد انخفاضها من أعلى مستوياتها في سبتمبر، ارتفعت أسعار النفط الخام مرة أخرى في أوائل أكتوبر بعد بدء الصراع بين إسرائيل وحماس. ووصل سعر خام برنت إلى 91 دولارا أمريكيا للبرميل في 9 أكتوبر 2023.
ومع تراجع المخاوف من صراع أوسع نطاقا وانقطاع الإمدادات، أدت المخاوف بشأن الطلب على النفط الخام مرة أخرى إلى انخفاض أسعار النفط الخام.
بحلول نهاية أكتوبر 2023، انخفض سعر خام برنت إلى 89 دولارا أمريكيا للبرميل، أي ما يعادل تقريبا السعر في 6 أكتوبر 2023. واستمر سعر خام برنت في الانخفاض، ليستقر عند 74 دولارا أمريكيا للبرميل في 12 ديسمبر 2023.

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