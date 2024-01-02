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عملية جراحية ناجحة للأمير خالد الفيصل

1/2/2024 2:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، نجاح العملية الجراحية التي أجريت مساء أمس (الاثنين)، لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة.
وقالت الإمارة عبر حسابها في منصة ((إكس)) اليوم (الثلاثاء): ((دخل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مساء أمس (الاثنين) 1445/6/19 الموافق 2024/1/1، مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة)).
وأضافت الإمارة: ((وقد أجرى عملية جراحية في الرِجل تكللت بالنجاح ولله الحمد))

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