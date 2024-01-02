الهدف الأجمل لنصراوي

(MENAFN
- Al Watan) حصد هدف لاعب النصر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، في مرمى التعاون، لقب الهدف الأفضل في الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي.
ونال هدف بروزوفيتش 54.2% من الأصوات على لقب الهدف الأفضل في الجولة، مقابل أقل من 46% لمنافسيه لاعبي الرائد خالد السبيعي وزميله المغربي محمد فوزير.
وكان هدف الكرواتي نتاج تبادل رائع للكرة من قبل الثلاثي رونالدو وتاليسكا، قبل أن يجد بروزوفيتش نفسه أمام مرمى الذئاب/ مسجلا هدف التعادل للعالمي بعد أن كان متأخرا في النتيجة صفر/ 1، لينهي المواجهة منتصرا 4/ 1.
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