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الهدف الأجمل لنصراوي

1/2/2024 2:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) حصد هدف لاعب النصر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، في مرمى التعاون، لقب الهدف الأفضل في الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي.
ونال هدف بروزوفيتش 54.2% من الأصوات على لقب الهدف الأفضل في الجولة، مقابل أقل من 46% لمنافسيه لاعبي الرائد خالد السبيعي وزميله المغربي محمد فوزير.
وكان هدف الكرواتي نتاج تبادل رائع للكرة من قبل الثلاثي رونالدو وتاليسكا، قبل أن يجد بروزوفيتش نفسه أمام مرمى الذئاب/ مسجلا هدف التعادل للعالمي بعد أن كان متأخرا في النتيجة صفر/ 1، لينهي المواجهة منتصرا 4/ 1.

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