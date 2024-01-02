ذهبية السباحة أهلاوية

ذهبية السباحة أهلاوية
التاريخ
1/2/2024 2:23:01 PM
(MENAFN
- Al Watan) توج سباح النادي الأهلي، فاروق الجديلي، بالميدالية الذهبية والمركز الأول، في سباق 200 متر فردي، خلال بطولة المملكة التي أقيمت في الرياض، مانحا ناديه لقبا جديدا في اللعبة.
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