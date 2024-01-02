Wednesday, 03 January 2024 12:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ذهبية السباحة أهلاوية

1/2/2024 2:23:01 PM
(MENAFN- Al Watan) توج سباح النادي الأهلي، فاروق الجديلي، بالميدالية الذهبية والمركز الأول، في سباق 200 متر فردي، خلال بطولة المملكة التي أقيمت في الرياض، مانحا ناديه لقبا جديدا في اللعبة.

MENAFN02012024000089011017ID1107677774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث