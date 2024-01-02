الشنقيطي أول صفقات أحد

الشنقيطي أول صفقات أحد
التاريخ
1/2/2024 2:23:01 PM
(MENAFN
- Al Watan) تعاقدت إدارة نادي أُحد مع المهاجم وليد الشنقيطي، لمدة موسمين ونصف، ليكون أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، التي انطلقت مطلع يناير الجاري، وتنتهي في الـ30 منه.
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