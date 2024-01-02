نجما الأهلي والاتحاد في ليفربول

نجما الأهلي والاتحاد في ليفربول
التاريخ
1/2/2024 2:23:01 PM
(MENAFN
- Al Watan) استغل لاعبا الأهلي والاتحاد البرزيليان روبيرتو فيرمينيو وفابينيو، الإجازة التي يتمتعان بها حاليا، ومنحها لهما ناديهما خلال فترة التوقف الحالية، في زيارة ناديهما السابق ليفربول الإنجليزي والتقيا زملاءهما السابقين.
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