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الإثارة مستمرة بطواف الأندية

1/2/2024 2:23:01 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصلت الإثارة في منافسات طواف الأندية السعودية، لليوم الثاني على التوالي، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدراجات بمنطقة الباحة. وشهدت المنافسات انطلاق المرحلتين: الأولى لمسافة 8 كلم التي تصدرها السلام، والثانية لمسافة 45 كم وتصدرها الفتح.

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