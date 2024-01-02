الإثارة مستمرة بطواف الأندية

الإثارة مستمرة بطواف الأندية
التاريخ
1/2/2024 2:23:01 PM
(MENAFN
- Al Watan) تواصلت الإثارة في منافسات طواف الأندية السعودية، لليوم الثاني على التوالي، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدراجات بمنطقة الباحة. وشهدت المنافسات انطلاق المرحلتين: الأولى لمسافة 8 كلم التي تصدرها السلام، والثانية لمسافة 45 كم وتصدرها الفتح.
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