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اتفاقية إثيوبيا مع إقليم صومالي تثير الردود

1/2/2024 2:23:01 PM
(MENAFN- Al Watan) سعيا منها للحصول على منفذ بحري، اتخذت إثيوبيا غير الساحلية الخطوات الأولى ووقعت اتفاقية في العاصمة أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية للوصول إلى ساحل أرض الصومال.
ووقع مذكرة التفاهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي.
وقال عبدي عند التوقيع إنه في إطار الاتفاق تخطط أرض الصومال لتأجير قطعة أرض بطول 20 كيلومترا على طول ساحلها لإثيوبيا لإقامة قاعدة للقوات البحرية.
وقال عبد الرزاق عمر محمد، وزير النفط والموارد المعدنية الصومالي، إن سيادتها ووحدة أراضيها لا تقبل المساومة. ولا يزال الصومال يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه وكانت ردود فعل المسؤولين هناك سريعة.
تعزيز الشراكة
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أن الاتفاق يعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين إثيوبيا وأرض الصومال.وقال رئيس أرض الصومال عبدي إن الاتفاق يتضمن بيانًا بأن إثيوبيا ستعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة في المستقبل القريب.
وانفصلت أرض الصومال عن الصومال قبل أكثر من 30 عاما، لكن لم يعترف بها الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة كدولة مستقلة. ولا يزال الصومال يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه وكانت ردود فعل المسؤولين هناك سريعة.
الصومال جزء لا يتجزأ
نشرت الصومال على منصة التواصل الاجتماعي ((X))، تويتر سابقًا: ((تعلم إثيوبيا جيدًا أنها لا تستطيع التوقيع على اتفاق عسكري / مذكرة تفاهم لاستئجار ميناء مع رئيس الدولة الإقليمي - وهذا التفويض هو من صلاحيات الحكومة الفيدرالية لجمهورية إثيوبيا. الصومال.))
وقالت وسائل الإعلام الصومالية المملوكة للدولة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن مجلس الوزراء الصومالي سيجتمع لمناقشة الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا.
توصلت الصومال وأرض الصومال إلى اتفاق في جيبوتي يوم الجمعة لتعزيز التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة.
وفقدت إثيوبيا منفذها إلى البحر عندما انفصلت إريتريا في عام 1993. وكانت إثيوبيا تستخدم الميناء في جيبوتي المجاورة لمعظم وارداتها وصادراتها.
ويبلغ عدد سكان إثيوبيا أكثر من 120 مليون نسمة، وهي الدولة غير الساحلية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.

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