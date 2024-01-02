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اشتباكات متجددة بالسودان

1/2/2024 2:23:01 PM
(MENAFN- Al Watan) تجددت الاشتباكات بين قوات من الجيش السوداني و((الدعم السريع)) في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم.
وأفاد شهود عيان بأن الجيش السوداني قصف مواقع تابعة لـ((الدعم السريع))، وتحديدا في شرق النيل والمعمورة بشرق الخرطوم. كما تصاعدت أعمدة الدخان من محيط سلاح المدرعات بحي الأزهري جنوب العاصمة.
بينما أطلقت قوات ((الدعم السريع)) قذائف مدفعية باتجاه مقر القيادة العامة وسلاح الإشارة التابعين للجيش في وسط وشمال الخرطوم.
وتأتي هذه التطورات العسكرية في أعقاب اجتماع، عُقِد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بين قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ((تقدم)) التي يرأسها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.

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