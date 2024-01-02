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عدوان الاحتلال الإسرائيلي ينفي اتهامات الإبادة الجماعية

1/2/2024 2:23:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار قول مسؤول إسرائيلي السخرية والتعدي الواضح ليس فقط أمام إفريقيا والدول العربية بل العالم جميعا، حيث ذكر مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد اتهامات الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى المحكمة الدولية.
واتهم إيلون ليفي، المسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، جنوب إفريقيا ((بمنح غطاء سياسي وقانوني)) لهجوم حماس الذي وقع في 7 أكتوبر، والذي أدى إلى قيام إسرائيل بالحرب ضد الجماعة المسلحة، متجاهلين هجومهم العدواني الذي أودى بحياة ما يقرب من 22 ألف فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال، ونزوح حوالي %85 من سكان غزة، مما أجبر مئات الآلاف من الأشخاص على العيش في ملاجئ ومخميات في المناطق الآمنة التي حددتها إسرائيل، والتي قصفها الجيش رغم ذلك، وجعلوا الفلسطينيين بلا أمان ولا مستشفيات وبأعداد وفيات مستمرة.
وقف الهجمات
ورفعت جنوب إفريقيا القضية أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة الجمعة، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وطلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بوقف هجماتها.
وقال ليفي: ((ستمثل دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لتبديد فرية جنوب إفريقيا الدموية السخيفة)).
وترفض إسرائيل القضايا الدولية المرفوعة ضدها باعتبارها غير عادلة ومتحيزة ونادرا ما تتعاون. ويشير الرد الإسرائيلي إلى أن الحكومة تأخذ القضية على محمل الجد.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدما في الحرب حتى يتم سحق حماس وإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة لا تزال تحتجزهم الحركة المسلحة في غزة، قائلا إن الأمر قد يستغرق عدة أشهر أخرى.
قتال عنيف
وأفادت أنباء عن قتال عنيف في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد يوم من إعلان إسرائيل أنها ستسحب الآلاف من قواتها من مناطق أخرى، في تحول محتمل بعيدا عن القصف الجوي والقصف المكثف للعمليات البرية.
لكن قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة، تتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة لتقليص هجومها الذي أودى بحياة ما يقرب من 22 ألف فلسطيني. وحث بلينكن إسرائيل على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وقال مكتب نتنياهو إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي سيجتمع في وقت لاحق وبحسب ما ورد يتضمن جدول الأعمال مناقشة حول ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، وهي قضية شديدة الاستقطاب في إسرائيل. وحتى الآن لم يقدم نتنياهو أي خطة رغم الطلبات الأميركية المتكررة. ورفض مقترحات بأن تجري السلطة الفلسطينية، التي تدير حاليا جيوبا من الحكم الذاتي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إصلاحات ثم تتولى إدارة غزة تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية.
تناوب القوات
وقال الجيش إنه سيتم سحب خمسة ألوية، أو عدة آلاف من القوات، من غزة في الأسابيع المقبلة. وسيتوجه البعض إلى القواعد لمزيد من التدريب أو الراحة، في حين سيعود العديد من جنود الاحتياط الأكبر سنا إلى منازلهم.
ولم يذكر الجيش علانية ما إذا كان الانسحاب يعكس مرحلة جديدة من الحرب.
وقالت إسرائيل إنها اقتربت من السيطرة العملياتية على معظم شمال غزة، مما يقلل الحاجة إلى قوات هناك. ورغم ذلك فقد استمر القتال العنيف في مناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية، وخاصة في الجنوب، حيث لا تزال العديد من قوات حماس سالمة، وحيث فر أغلب سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
في هذه الأثناء، أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت في وقت متأخر أن سكان سبع بلدات إسرائيلية قريبة من غزة يمكنهم العودة إلى منازلهم قريبا، وهي واحدة من أكثر العلامات الملموسة على أن الجيش يشعر بالثقة في أنه قلل من خطر إطلاق الصواريخ من أجزاء من غزة.
إخلاء السكان
وأفاد فلسطينيون عن غارات جوية مكثفة وقصف مدفعي خلال الليل وحتى الصباح في مدينة خان يونس الجنوبية والمناطق الزراعية إلى الشرق، بالقرب من الحدود مع إسرائيل. كما دار القتال داخل وحول مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.
وأصدر الجيش أوامر إخلاء للسكان الذين يعيشون في أجزاء من مخيم النصيرات قرب البريج. تم تسليم الأوامر عبر الهاتف ومن خلال منشورات ألقيت فوق المخيم.
التهجير الطوعي
وأكد المجلس الفلسطيني الأمريكي رفضه المطلق وإدانته الشديدة، لمحاولات تبذلها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لتعيين السياسي البريطاني توني بلير منسقاً لما يسمى بعملية ((التهجير الطوعي)) لمواطني قطاع غزة إلى دول غربية وعالمية.
وقال المجلس الفلسطيني الأمريكي، في بيان مشترك مع شبكة المنظمات الفلسطينية وعشرات المنظمات الفلسطينية الأمريكية، إن محاولات ((التهجير الطوعي)) جزء من مساعي التطهير العرقي الإسرائيلية لأبناء الشعب الفلسطيني، وكون ذلك خطوة أخرى تلي التدمير الفعلي لقطاع غزة وجعله مكاناً غير قابل للحياة ضمن مخطط إجرامي يستهدف الشعب الفلسطيني وبقاءه وصموده على أرضه.

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