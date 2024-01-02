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زلازل اليابان تدمر مباني الساحل الغربي

1/2/2024 2:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أدت سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت غرب اليابان إلى مقتل ما لا يقل عن 48 شخصا وإلحاق أضرار بآلاف المباني والمركبات والقوارب. وحذر المسؤولون من احتمال وقوع مزيد من الزلازل في المستقبل.
واستمرت الهزات الارتدادية في هز مقاطعة إيشيكاوا والمناطق المجاورة بعد يوم من وقوع زلزال بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر ضرب المنطقة.
وقال مسؤولون، إنه تأكد مقتل 48 شخصا في إيشيكاوا. وأضافوا أن 16 آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، في حين كانت الأضرار التي لحقت بالمنازل كبيرة لدرجة أنه لا يمكن تقييمها على الفور.
وذكرت تقارير إعلامية يابانية أن عشرات الآلاف من المنازل دمرت.
مواجهه الكوارث
وعلى الرغم من أن أعداد الضحايا استمرت في الارتفاع تدريجياً، فإن التحذيرات العامة السريعة، التي تم بثها عبر البث الإذاعي والهواتف، والاستجابة السريعة من عامة الناس والمسؤولين، يبدو أنها أبقت على الأقل بعض الأضرار تحت السيطرة.
أثبتت جهود الإنقاذ التي أعقبت ذلك بسرعة من رجال الإطفاء والشرطة والجيش شهادة على كيفية صمود هذه الأمة مرارًا وتكرارًا في مواجهة الكوارث، التي أصبحت عمليًا جزءًا من الحياة اليومية.
وقال توشيتاكا كاتادا، الأستاذ بجامعة طوكيو والمتخصص في الكوارث، إن الناس كانوا مستعدين لأن المنطقة تعرضت للزلازل في السنوات الأخيرة. كان لديهم خطط الإخلاء وإمدادات الطوارئ في المخزون.
وحذر كاتادا من أن الوضع لا يزال محفوفا بالمخاطر ولا يمكن التنبؤ به. وكان زلزال وتسونامي مارس 2011 الذي ضرب شمال شرقي اليابان قد سبقته زلازل أخرى.
توقعات العلماء
وقد ثبت مراراً وتكراراً خطأ توقعات العلماء، كما حدث مع زلزال عام 2016 الذي ضرب جنوب غربي كوماموتو، وهي منطقة كانت تعتبر في السابق خالية نسبياً من الزلازل. وأضاف كاتادا أن الإسقاط الحقيقي الوحيد الممكن هو أنه لا يمكنك إجراء توقعات.
((إن الثقة المفرطة في قوة العلم أمر خطر للغاية. نحن نتعامل مع الطبيعة)).
وأظهرت لقطات جوية نشرتها وسائل إعلام يابانية أضرارا واسعة النطاق في المناطق الأكثر تضررا، حيث دفنت الانهيارات الأرضية الطرق وقذفت القوارب في المياه وحريق كبير حوَّل قسما كاملا من مدينة واجيما إلى رماد.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن الجيش الياباني أرسل ألف جندي إلى مناطق الكوارث للمشاركة في جهود الإنقاذ، وقال: ((إنقاذ الأرواح هو أولويتنا ونحن نخوض معركة مع الزمن. من الأهمية بمكان أن يتم إنقاذ الأشخاص المحاصرين في المنازل على الفور)).

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