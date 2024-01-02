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صواريخ روسيا الباليستية تضرب أكبر المدن الأوكرانية

1/2/2024 2:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تعرضت أكبر مدينتين في أوكرانيا لهجوم بصواريخ باليستية روسية تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ما يقرب من 100 آخرين، حسبما قال مسؤولون، مع اقتراب الحرب من عامها الثاني.
وتواجه أوكرانيا قوات الكرملين وقصفهم الشتوي للمناطق الحضرية.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قناته على Telegram إن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب 92 في العاصمة كييف وفي شمال شرق خاركيف، عندما سقطت صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي يمكن أن تطير بسرعة 10 أضعاف سرعة الصوت على مباني المدينة. وأضاف على موقع X، تويتر سابقًا، إن روسيا أطلقت ما يقرب من 100 صاروخ من أنواع مختلفة. وزعم أنه تم إسقاط ما لا يقل عن 70 صاروخ، جميعها تقريبًا في منطقة كييف، وقال إن أنظمة الدفاع الجوي التي يوفرها الغرب مثل باتريوت و NASAMS أنقذت مئات الأرواح.
مستودعات الأسلحة
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت ضربات صاروخية وطائرات مسيرة على منشآت صناعية عسكرية في كييف وما حولها. وأضافت أن مستودعات تخزين الصواريخ والذخائر التي يزودها بها حلفاء أوكرانيا الغربيون استهدفت أيضا.
وأضاف: ((لقد تم تحقيق هدف الضربة، وتم إصابة جميع الأهداف))، دون الخوض في تفاصيل. ولم يكن من الممكن التحقق بشكل مستقل من مزاعم أي من الجانبين.
وقال زيلينسكي إنه منذ يوم الأحد، أطلقت القوات الروسية حوالي 170 طائرة بدون طيار من طراز ((شاهد)) و((عشرات الصواريخ من مختلف الأنواع)) في هجوم ضد أهداف أوكرانية. وأضاف أن معظمها استهدف مناطق مدنية.
مدينة بيلغورود
وفي اليوم التالي، أدى قصف مدينة بيلغورود الحدودية الروسية إلى مقتل أكثر من عشرين شخصًا. وألقت روسيا باللوم على أوكرانيا في الهجوم وردت مرارا وتكرارا منذ ذلك الحين.
كان الهجوم على بيلغورود واحدًا من أكثر الهجمات دموية التي وقعت على الأراضي الروسية منذ أن بدأ غزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا قبل أكثر من 22 شهرًا. وقال مسؤولون روس إن عدد القتلى بلغ 25 حتى يوم الإثنين، بينهم خمسة أطفال.
وتتعرض المدن في جميع أنحاء غرب روسيا بانتظام لهجمات بطائرات بدون طيار منذ شهر مايو، على الرغم من أن المسؤولين الأوكرانيين لم يعترفوا أبدًا بمسؤوليتهم عن الهجمات على الأراضي الروسية أو شبه جزيرة القرم التي ضمتها.
وقال بوتين: ((لن تمر جريمة واحدة ضد سكاننا المدنيين دون عقاب))، واصفا القصف على بيلغورود بأنه ((عمل إرهابي)). ((إنهم يريدون ترهيبنا وخلق حالة من عدم اليقين داخل بلدنا. سنكثف الإضرابات)).
وأطلقت روسيا حوالي 90 طائرة بدون طيار من نوع شاهد عبر أوكرانيا يوم الإثنين.
واتهم بوتين الدول الغربية باستخدام أوكرانيا لمحاولة ((وضع روسيا في مكانها)). وبينما تعهد بالانتقام، أصر على أن روسيا لن تستهدف سوى البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.
صاروخ كينجال ((Kh-47M2 Kinzhal))
- وتعني ((الخنجر))، وهو من الأسلحة الروسية الباليستية ((فرط الصوتية)) (Hypersonic).
- كشف عنها بوتين في مارس 2018 أطلق عليها وصف ((السلاح المثالي)).
- استعملتها موسكو لأول مرة في حربها على أوكرانيا.
- وهو صاروخ باليستي فرط صوتي يُطلق من الجو.
- نادرا ما تستخدم القوات الروسية مثل هذه الصواريخ باهظة الثمن ضد أوكرانيا بسبب مخزونها المحدود.
- يمكن تزويدها برأس حربية تقليدية أو نووية، مثل مادة ((تي إن تي)) (TNT) المتفجرة، ويبلغ وزن هذه الرأس نحو 500 كيلوغرام.
- مصمم ليطلق من على متن طائرات مقاتلة مثل ((ميغ 31))، وتوبوليف 22، ويمكن إطلاقه أيضا من السفن والغواصات.
- مخصص لتدمير السفن الحربية الكبيرة وحاملات الطائرات، ويستطيع تدميرها بشكل كامل أو جزئي.
- له قدرة عالية على إصابة الأهداف بدقة متناهية تشبه دقة القنص، وانحرافه لا يتجاوز مترا واحدا.
- ينطلق بسرعة تبلغ نحو 5 آلاف كيلومتر في الساعة وهو ما يعادل أكثر من 4 أضعاف سرعة الصوت.
- يمكن لسرعته أن تصل إلى نحو 12 ضعف سرعة الصوت، أي 14 ألفا و800 كيلومتر/ساعة
- تجعله سرعته العالية أكثر قدرة على اختراق الأهداف المدرعة بشدة. مداه يصل إلى 3 آلاف كيلومتر.
- يستطيع القيام بمناورات خلال كل مرحلة من مراحل طيرانه تمكنه من تجنب منصات الدفاع الجوي

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