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رفع 8 آلاف طن أنقاض

1/2/2024 2:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) كثفت أمانة منطقة الجوف، ممثلة في بلدية محافظة دومة الجندل، جهودها لتحسين المشهد الحضري والقضاء على مظاهر التشوه البصري، حيث رفعت خلال نوفمبر الماضي أكثر من 8160 طنا من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن أعمال معالجة التشوه البصري بالبلدية شملت إزالة 720 م2 من الكتابات المشوهة للجدران، وإصلاح 3420 م2 من حفر الشوارع، ومعالجة وضع 16 حاوية نفايات داخل الأحياء. مضيفا أن البلدية زرعت 4666 شجرة ضمن أعمال الأنسنة وتحسين المشهد الحضري، إلى جانب أكثر من 8600 م2 من المسطحات الخضراء.

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