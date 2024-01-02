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أول رخصة لشيب غير صالحة للشرب

1/2/2024 2:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) سلم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، أول رخصة شيب غير صالحة للشرب على مستوى المملكة بعد صدورها، وذلك لنقل وتوزيع المياه بغرض التنمية والعمران، وبمعدل كميات يتم استخراجها إلى 324م3 يومياً، و118360م3 سنوياً بمحافظة البكيرية.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصونيع على أن توجيهات الوزارة في منح تلك التراخيص تنص على الالتزام بالتقيد بالكميات المحددة لغرض الاستخدام المقيد بالترخيص، وأن عدم التقيد بما جاء بالترخيص يعد مخالفة تعرض صاحب الترخيص للعقوبة المنصوص عليها بنظام المياه ولوائحه، مع الالتزام بسداد المقابلات المالية والتعريفية المتعلقة بمصادر المياه، والالتزام بربط العداد بنظام الوزارة المركزي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعتبر إحدى الخطوات التي تنفذها الوزارة لضبط استهلاك المياه غير الصالحة للشرب.

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