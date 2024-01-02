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أمير نجران يدشن مشاريع شرورة ويرعى سباق الهجن

1/2/2024 2:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز، سباق الهجن المصاحب لمهرجان شرورة الشتوي السادس. وألقى رئيس ميدان الهجن بشرورة، مبارك الصيعري، كلمة شكر فيها اهتمام الأمير جلوي بالإبل التراثية في كل عام، إذ حققت العديد من الجوائز والميداليات على المستوى المحلي والخليجي.
بعد ذلك، دشن أمير المنطقة منصة الأمير جلوي بميدان الهجن، وكرم الداعمين والفائزين في السباق.
وقد رعى أمير منطقة نجران، مساء أول من أمس، حفل أهالي شرورة بصالة الأمير مشعل، الذي تضمن زاملا ترحيبيا للشاعر صالح مبخوت الربع، وكلمة محافظ شرورة موفق عبدالهادي العنزي التي رحب فيها بأمير المنطقة، ثم دشّن الأمير جلوي عددا من المشاريع البلدية والتعليمية والصحية. بعد ذلك، ألقى الشاعر مسلم الوارد الصيعري قصيدة نبطية. كما ألقى قصيدة أخرى الشاعر مهدي العبار العنزي، ثم قدم نخبة من طلاب وطالبات تعليم شرورة أوبريتا وطنيا، وشاهد الحضور عرضا مرئيا بعنوان ((سوف نصل))، أعقبه فلكلور شعبي، واختتم الحفل بأداء العرضة السعودية، وتكريم الداعمين والمشايخ ورجال الأعمال.
ميدان الهجن
يحظى بدعم الاتحاد السعودي
مضمار جديد بطول 6 كم
مدرجات بسعة 300 كرسي
صالة لكبار الزوار
استضافة 250 زائرا
متحف لمستلزمات الهجن القديمة

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