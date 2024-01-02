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تراحم نجران توقع اتفاقية مع إشراقة

1/2/2024 2:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم فرع منطقة نجران ((تراحم))، الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع جمعية إشراقة بنجران في مسار الرعاية الأساسية ((غذاء)) بمقر اللجنة.
ووقع الاتفاقية من قبل لجنة السجناء بنجران رئيسها، عبدالله بن صالح الصقري، ومن قبل جمعية إشراقة المدير التنفيذي، ظافر بن ضيف الله القرني، بحضور المدير التنفيذي للجنة، مهدي الكستبان.
وأوضح رئيس اللجنة، عبدالله الصقري، أن توقيع مثل هذه الشراكات المجتمعية مع بعض الجهات والجمعيات الخيرية يسهم بشكل كبير في تقديم العديد من الخدمات لمستفيدي اللجنة في جميع مسارات تراحم الرئيسية، والتي تشمل الرعاية الأساسية والعناية الأسرية، وتنمية القدرات.

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