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ولي العهد رئيسا لمجلس مؤسسة المبادرة الخضراء وتعديل نظام خدمة حجاج الداخل

1/2/2024 2:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم، في الرياض، على تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: وزير الطاقة، ووزير الخارجية، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ومبعوث شؤون المناخ، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، و المستشار في الديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، والمستشار بالديوان الملكي عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني أميناً للمجلس.
كما وافق على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، كما أقر المجلس أن يكون تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات، وفق ضوابط يعتمدها وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات لهذا الغرض بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.
العلاقات السعودية الهندية
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من رئيس وزراء الهند، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وتناول المجلس إثر ذلك، مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما اشتملت عليه من توقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات ويدفع بها نحو آفاق أوسع.
التقدم في مبادرة منار
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء نوّه بالتقدم المحرز في مبادرة "منار" السعودية – اليابانية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، والتي تُعد منارة تسترشد بها دول العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.
وفي الشأن المحلي، أكد المجلس أن افتتاح أعمال السنة (الرابعة) من الدورة (الثامنة) لمجلس الشورى؛ يأتي في سياق حافل بالمنجزات التي تحققت خلال عام مضى سعت فيه الدولة إلى إكمال أهدافها وطموحاتها من أجل توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ ريادة المملكة وتنافسيتها ومكانتها العالمية في شتى الميادين.
تمديد حساب المواطن
وعدّ مجلس الوزراء، تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين منه حتى نهاية العام (2024م)؛ بأنه يأتي انطلاقاً من عناية الدولة بأبنائها المواطنين، والحرص على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: وزير الطاقة، ووزير الخارجية، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ومبعوث شؤون المناخ، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، و المستشار في الديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، والمستشار بالديوان الملكي عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني أميناً للمجلس.
- اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين المملكة وألبانيا.
- التباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة الذكية.
- الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين المملكة وعدد من البلدان.
- مذكرة تفاهم مع تركيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- الموافقة على برنامج للتعاون الإطاري بين المملكة والهند لتعزيز الاستثمار الثنائي.
- التباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.
- التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن إنشاء صندوق استئماني للمملكة لدى الويبو.
- اتفاقية بين المملكة وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى في مجال خدمات النقل الجوي.
- التباحث مع الأردن بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
- التباحث مع الصين بشأن مشروع مذكرة تفاهم فيما يتعلق بالأوراق المالية والعقود المستقبلية.
- التوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
- مذكرة تفاهم مع اليونان فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، وذلك على النحو الوارد في القرار.
- تعيين الدكتور مفرح بن ضايم قرادي والدكتورة مها بنت عبداللّه الضبيحي، عضوين من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية والمهنية في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وتعيين المهندس حسام بن عبداللّه الشاوي عضواً ممثلاً للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة.
- إضافة وزارة الداخلية إلى عضوية اللجنة التحضيرية المذكورة في الخطة التنفيذية لاستضافة المملكة المقار الرئيسة للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الحكومية أو مكاتبها الإقليمية.
- الموافقة على أن يكون تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات، وفق ضوابط يعتمدها وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات لهذا الغرض بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.

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