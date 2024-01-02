سوق دبي يربح 2.9 مليار درهم ويصعد لأعلى مستوياته في 3 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء في ختام أولى جلسات العام الجديد، ونجح سوق دبي المالي في التحليق لأعلى مستوياته منذ 3 أشهر بمكاسب سوقية ناهزت 2.9 مليار درهم.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية – إلى 3.641 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.95 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و690.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” مرتفعاً بنسبة 0.1% بمكاسب 10.08 نقطة عند مستوي 9587.93 نقطة، وصعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.21% رابحاً نحو 19.9 نقطة ليقفل عند 9353.84 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.77% أو ما يعادل 31.25 نقطة ليغلق عند 4091.05 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 6 أكتوبر الماضي ومواصلا مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي.

وتصدر سهم“العالمية القابضة” النشاط في سوق أبوظبي مستقطبا ً سيولة بنحو 211.6 مليون درهم وأغلق مرتفعا بنسبة 0.15% عند 400.1 درهم، و“أدنوك للغاز” بسيولة 78.4 مليون درهم وأقفل عند 3.15 درهم بمكاسب 1.94%، ثم“ملتيبلاي” جاذبا 77.5 مليون درهم ليصل إلى 3.2 درهم رابحا نحو 0.63%.

وفي سوق دبي، استحوذ“إعمار العقارية” على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 73.8 مليون درهم ليغلق عند 7.98 درهم بارتفاع 0.76%، تلاه“أمانات” جاذباً نحو 63.4 مليون درهم ووصل إلى 1.26 درهم بمكاسب 5%، ثم“الخليج للملاحة” بسيولة 33.03 مليون درهم وأقفل عند 7.28 درهم.

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