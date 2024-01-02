سوق دبي يربح 2.9 مليار درهم ويصعد لأعلى مستوياته في 3 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء في ختام أولى جلسات العام الجديد، ونجح سوق دبي المالي في التحليق لأعلى مستوياته منذ 3 أشهر بمكاسب سوقية ناهزت 2.9 مليار درهم.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية – إلى 3.641 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.95 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و690.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
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وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” مرتفعاً بنسبة 0.1% بمكاسب 10.08 نقطة عند مستوي 9587.93 نقطة، وصعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.21% رابحاً نحو 19.9 نقطة ليقفل عند 9353.84 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.77% أو ما يعادل 31.25 نقطة ليغلق عند 4091.05 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 6 أكتوبر الماضي ومواصلا مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي.
وتصدر سهم“العالمية القابضة” النشاط في سوق أبوظبي مستقطبا ً سيولة بنحو 211.6 مليون درهم وأغلق مرتفعا بنسبة 0.15% عند 400.1 درهم، و“أدنوك للغاز” بسيولة 78.4 مليون درهم وأقفل عند 3.15 درهم بمكاسب 1.94%، ثم“ملتيبلاي” جاذبا 77.5 مليون درهم ليصل إلى 3.2 درهم رابحا نحو 0.63%.
وفي سوق دبي، استحوذ“إعمار العقارية” على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 73.8 مليون درهم ليغلق عند 7.98 درهم بارتفاع 0.76%، تلاه“أمانات” جاذباً نحو 63.4 مليون درهم ووصل إلى 1.26 درهم بمكاسب 5%، ثم“الخليج للملاحة” بسيولة 33.03 مليون درهم وأقفل عند 7.28 درهم.
المصدر:
MENAFN02012024000202011048ID1107677760
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