13 مليار ريال مشاريع استثمارية لـ موانئ السعودية في عام 2023

MENAFN - Al-Borsa News) عززت الهيئة العامة للموانئ السعودية“موانئ” القطاع البحري واللوجستي والموانئ خلال عام 2023 بإنجازات نوعية على الأصعدة كافة، أسهمت في تحقيق المملكة عدة قفزات استثنائية بالمؤشرات الدولية، حيث حققت المملكة تقدمًا في التصنيف الدولي لمناولة أعداد الحاويات حيث قفزت 8 مراتب دولية من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًا في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف“Lloyd's List” لعام 2023 لأكبر 100 ميناء بالعالم، كما قفزت 17 مرتبة عالميًا بمؤشر الكفاءة اللوجستية الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة (38) من بين (160 دولة)، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وواصلت المملكة تقدمها بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، حيث حققت ممثلة في“موانئ” أعلى تقدم إقليمي بالمؤشر، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الرابع 2023، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 79.01 نقطة، مقارنة بـ 77.66 نقطة في الربع الثالث لعام 2023.

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ووقعت“موانئ” خلال العام الماضي عدة اتفاقيات لإنشاء 5 مناطق ومراكز لوجستية جديدة باستثمارات تتجاوز 4 مليارات ريال، كما احتفت“موانئ” بوضع حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة لشركة“ميرسك” بالشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال، وبمساحة تصل إلى 225 ألف متر مربع، كما قامت هي وشركة“CMA CGM”، بوضع حجر أساس منطقة لوجستية جديدة بميناء جدة الإسلامي، بمساحة إجمالية تتجاوز 130 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارات تناهز 487 مليون ريال.

كما تم وضع حجر أساس منطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية تتجاوز 150 مليون ريال، لشركة“MEDLOG”، فيما افتتحت منطقة لوجستية جديدة بميناء جدة الإسلامي بالتعاون مع شركة“LogiPoint”، بمساحة إجمالية 72 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارات بلغت 150 مليون ريال، وهي تمثل أول منصة لوجستية متكاملة للشركة بالمنطقة.

وواصلت“موانئ” خطواتها الراسخة لدعم التجارة العالمية عبر إضافة 28 خدمة ملاحية جديدة تربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب، إضافة إلى توقيع نحو 16 اتفاقية شراكة مع عدد من الموانئ الدولية، والجهات الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص، للارتقاء بمكانة الموانئ السعودية بمجال النقل البحري، إقليمياً وعالميًا.

وضمن مبادراتها الرائدة لتطوير البنية التحتية وتهيئة بيئة اجتماعية متكاملة، شهد عام 2023 وضع“موانئ” حجر أساس مشاريع تطوير وتشغيل محطتي الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال، وتدشين عدة مشاريع إستراتيجية بميناءي الجبيل التجاري والصناعي لزيادة القدرة الاستيعابية، إضافة إلى وضع حجر أساس“نادي البحارة” بميناء جدة الإسلامي، بهدف رفع القيمة المضافة للخدمات المقدمة لطاقم السفن المحلية والدولية.