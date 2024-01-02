13 مليار ريال مشاريع استثمارية لـ موانئ السعودية في عام 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت الهيئة العامة للموانئ السعودية“موانئ” القطاع البحري واللوجستي والموانئ خلال عام 2023 بإنجازات نوعية على الأصعدة كافة، أسهمت في تحقيق المملكة عدة قفزات استثنائية بالمؤشرات الدولية، حيث حققت المملكة تقدمًا في التصنيف الدولي لمناولة أعداد الحاويات حيث قفزت 8 مراتب دولية من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًا في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف“Lloyd's List” لعام 2023 لأكبر 100 ميناء بالعالم، كما قفزت 17 مرتبة عالميًا بمؤشر الكفاءة اللوجستية الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة (38) من بين (160 دولة)، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).
وواصلت المملكة تقدمها بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، حيث حققت ممثلة في“موانئ” أعلى تقدم إقليمي بالمؤشر، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الرابع 2023، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 79.01 نقطة، مقارنة بـ 77.66 نقطة في الربع الثالث لعام 2023.
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ووقعت“موانئ” خلال العام الماضي عدة اتفاقيات لإنشاء 5 مناطق ومراكز لوجستية جديدة باستثمارات تتجاوز 4 مليارات ريال، كما احتفت“موانئ” بوضع حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة لشركة“ميرسك” بالشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال، وبمساحة تصل إلى 225 ألف متر مربع، كما قامت هي وشركة“CMA CGM”، بوضع حجر أساس منطقة لوجستية جديدة بميناء جدة الإسلامي، بمساحة إجمالية تتجاوز 130 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارات تناهز 487 مليون ريال.
كما تم وضع حجر أساس منطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية تتجاوز 150 مليون ريال، لشركة“MEDLOG”، فيما افتتحت منطقة لوجستية جديدة بميناء جدة الإسلامي بالتعاون مع شركة“LogiPoint”، بمساحة إجمالية 72 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارات بلغت 150 مليون ريال، وهي تمثل أول منصة لوجستية متكاملة للشركة بالمنطقة.
وواصلت“موانئ” خطواتها الراسخة لدعم التجارة العالمية عبر إضافة 28 خدمة ملاحية جديدة تربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب، إضافة إلى توقيع نحو 16 اتفاقية شراكة مع عدد من الموانئ الدولية، والجهات الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص، للارتقاء بمكانة الموانئ السعودية بمجال النقل البحري، إقليمياً وعالميًا.
وضمن مبادراتها الرائدة لتطوير البنية التحتية وتهيئة بيئة اجتماعية متكاملة، شهد عام 2023 وضع“موانئ” حجر أساس مشاريع تطوير وتشغيل محطتي الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال، وتدشين عدة مشاريع إستراتيجية بميناءي الجبيل التجاري والصناعي لزيادة القدرة الاستيعابية، إضافة إلى وضع حجر أساس“نادي البحارة” بميناء جدة الإسلامي، بهدف رفع القيمة المضافة للخدمات المقدمة لطاقم السفن المحلية والدولية.
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