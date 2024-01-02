أسهم مجموعة أداني تعوض نصف خسائرها المسجلة منذ تقرير هيندنبورج في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتسهم موديرنا يرتفع بأكبر وتيرة منذ ديسمبر 2022 بعد توصية إيجابية سهم رولز رويس يقفز 220% في 2023 ويحقق أفضل أداء بين الشركات الأوروبية الكبرى الأسهم الأوروبية تمحو مكاسب الجلسة عند الإغلاق مع انكماش النشاط الصناعي

استردت الشركات المدرجة التابعة لمجموعة“أداني” الهندية، 46 مليار دولار من القيمة السوقية خلال ديسمبر، لتعوض تقريبًا نصف الخسائر التي تكبدتها بعد صدور تقرير شركة“هيندنبورج” للأبحاث قبل نحو عام.

كافحت المجموعة التي تمتلك شركات في صناعات عدة، من أجل التعافي واسترداد قيمتها السوقية، بعدما اتهمها تقرير شركة الأبحاث الأمريكية في يناير 2023 بالاحتيال المحاسبي والتلاعب في سوق الأسهم.

وتسببت هذه الادعاءات – التي نفتها“أداني” – في أزمة علاقات عامة للمجموعة، وأجبرتها على إلغاء بيع أسهم بقيمة 2.4 مليار دولار، وخفضت القيمة السوقية لها بنحو 150 مليار دولار على الفور.

بعد انتعاش قصير في مارس، بلغت القيمة السوقية للشركات العشر ضمن مجموعة“أداني” المدرجة في البورصة نحو 10 تريليونات روبية (120 مليار دولار) لمعظم العام، ما يشكل نصف قيمتها قبل تقرير“هيندنبورج”.

لكن منذ الرابع والعشرين من نوفمبر، سجلت الأسهم متوسط مكاسب بنسبة 36%، مما أدى إلى انتعاش قدره 3.8 تريليون روبية في القيمة السوقية لتختتم العام فوق 14 تريليون روبية، وتقلص الخسائر الإجمالية لسنة 2023 إلى 25%.

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