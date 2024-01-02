أسهم مجموعة أداني تعوض نصف خسائرها المسجلة منذ تقرير هيندنبورج في 2023

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استردت الشركات المدرجة التابعة لمجموعة“أداني” الهندية، 46 مليار دولار من القيمة السوقية خلال ديسمبر، لتعوض تقريبًا نصف الخسائر التي تكبدتها بعد صدور تقرير شركة“هيندنبورج” للأبحاث قبل نحو عام.
كافحت المجموعة التي تمتلك شركات في صناعات عدة، من أجل التعافي واسترداد قيمتها السوقية، بعدما اتهمها تقرير شركة الأبحاث الأمريكية في يناير 2023 بالاحتيال المحاسبي والتلاعب في سوق الأسهم.
وتسببت هذه الادعاءات – التي نفتها“أداني” – في أزمة علاقات عامة للمجموعة، وأجبرتها على إلغاء بيع أسهم بقيمة 2.4 مليار دولار، وخفضت القيمة السوقية لها بنحو 150 مليار دولار على الفور.
بعد انتعاش قصير في مارس، بلغت القيمة السوقية للشركات العشر ضمن مجموعة“أداني” المدرجة في البورصة نحو 10 تريليونات روبية (120 مليار دولار) لمعظم العام، ما يشكل نصف قيمتها قبل تقرير“هيندنبورج”.
لكن منذ الرابع والعشرين من نوفمبر، سجلت الأسهم متوسط مكاسب بنسبة 36%، مما أدى إلى انتعاش قدره 3.8 تريليون روبية في القيمة السوقية لتختتم العام فوق 14 تريليون روبية، وتقلص الخسائر الإجمالية لسنة 2023 إلى 25%.
المصدر:
MENAFN02012024000202011048ID1107677758
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