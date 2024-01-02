ميرسك تمدد فترة التوقف المؤقت للشحن عبر البحر الأحمر

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مددت شركة“إيه بي مولر-ميرسك” فترة وقف جميع عمليات الشحن عبر البحر الأحمر مؤقتًا حتى إشعار آخر، في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي نجم عنها هجمات مسلحة استهدفت السفن العابرة لأهم الممرات البحرية في العالم.
وبحسب بيان نشرته شركة الشحن الدنماركية على موقعها الرسمي الثلاثاء، قالت“ميرسك”:“لا يزال التحقيق في الحادث مستمرًا وسنواصل إيقاف جميع حركة البضائع عبر المنطقة مؤقتًا بينما نقوم بتقييم الوضع باستمرار”.
وأضافت فيما عنونته بالتحديث السادس للعمليات عبر البحر الأحمر، أنه في الحالات التي يكون فيها ذلك منطقيًا للعملاء، سيتم إعادة توجيه السفن ومواصلة رحلتها حول رأس الرجاء الصالح، مؤكدة التزامها بتقليل التأثير على سلاسل التوريد الخاصة بالعملاء.
يأتي ذلك ضمن تداعيات تعرض سفينة تابعة للشركة لهجوم السبت الماضي، بعد مرورها عبر مضيق باب المندب في طريقها من سنغافورة إلى ميناء السويس المصري، وكما ورد في تحديث بتاريخ 29 ديسمبر، كانت تلك السفينة من بين أولى السفن التي عبرت البحر الأحمر مرة أخرى بعد التأكيد على المبادرات الأمنية متعددة الجنسيات.
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