ميرسك تمدد فترة التوقف المؤقت للشحن عبر البحر الأحمر

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مددت شركة“إيه بي مولر-ميرسك” فترة وقف جميع عمليات الشحن عبر البحر الأحمر مؤقتًا حتى إشعار آخر، في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي نجم عنها هجمات مسلحة استهدفت السفن العابرة لأهم الممرات البحرية في العالم.

وبحسب بيان نشرته شركة الشحن الدنماركية على موقعها الرسمي الثلاثاء، قالت“ميرسك”:“لا يزال التحقيق في الحادث مستمرًا وسنواصل إيقاف جميع حركة البضائع عبر المنطقة مؤقتًا بينما نقوم بتقييم الوضع باستمرار”.

وأضافت فيما عنونته بالتحديث السادس للعمليات عبر البحر الأحمر، أنه في الحالات التي يكون فيها ذلك منطقيًا للعملاء، سيتم إعادة توجيه السفن ومواصلة رحلتها حول رأس الرجاء الصالح، مؤكدة التزامها بتقليل التأثير على سلاسل التوريد الخاصة بالعملاء.

يأتي ذلك ضمن تداعيات تعرض سفينة تابعة للشركة لهجوم السبت الماضي، بعد مرورها عبر مضيق باب المندب في طريقها من سنغافورة إلى ميناء السويس المصري، وكما ورد في تحديث بتاريخ 29 ديسمبر، كانت تلك السفينة من بين أولى السفن التي عبرت البحر الأحمر مرة أخرى بعد التأكيد على المبادرات الأمنية متعددة الجنسيات.