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المركزي العماني: 9 ملايين ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية خلال أسبوع

1/2/2024 2:22:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي العُماني، اليوم الثلاثاء، أنّ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 9 ملايين ريال عُماني.

وأوضح البنك أن قيمة هذه الأذون المخصصة تستحق لمدة 28 يوما، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.590 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.590 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.34464%، ومتوسط العائد 5.36665%، وفقت لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

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وأشار البنك إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6%، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50%.

المصدر:

MENAFN02012024000202011048ID1107677756

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