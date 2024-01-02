المركزي العماني: 9 ملايين ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك المركزي العُماني، اليوم الثلاثاء، أنّ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 9 ملايين ريال عُماني.
وأوضح البنك أن قيمة هذه الأذون المخصصة تستحق لمدة 28 يوما، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.590 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.590 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.34464%، ومتوسط العائد 5.36665%، وفقت لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
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وأشار البنك إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6%، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50%.
المصدر:
MENAFN02012024000202011048ID1107677756
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