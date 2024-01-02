الصين تتعهد بدعم تنمية الاقتصاد الخاص في 6 مجالات

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الصين عن إجراءات ملموسة في 6 مجالات لتعزيز دعم الاقتصاد الخاص، وذلك بعد إجراءات سابقة تم إدخالها في عام 2023، الذي شهد تسجيل الشركات الخاصة نموا عاليا في التجارة والاستثمار.

وقال تشنج شان جيه رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية في ستة مجالات، وذلك خلال مؤتمر بشأن التنمية عالية الجودة للاقتصاد الخاص استضافته مدينة جينجيانغ بمقاطعة فوجيان شرقي الصين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

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وأوضح أن المجالات الستة تتعلق بتسريع العملية التشريعية لقانون تعزيز الاقتصاد الخاص، وتحسين الاتصالات والتبادلات متعددة المستويات والاستماع إلى الأصوات الحقيقية للشركات الخاصة، وتعزيز تحليل تنمية الاقتصاد الخاص، واجتذاب المزيد من رأس المال الخاص للمشاركة في المشاريع الهندسية الوطنية الكبرى مثل السكك الحديدية والكهرباء المولدة من الطاقة النووية، وأيضا في مشاريع أخرى تشمل الطاقة ومرافق المياه والحماية الإيكولوجية والبيئية؛ ونشر الممارسات والأمثلة الجيدة للتعلم المتبادل، وتحسين آليات العمل بما يخدم تنمية الاقتصاد الخاص بشكل أفضل.

وأشار تشنج إلى أنه تم إدخال مجموعة من السياسات لتعزيز تنمية الاقتصاد الخاص في 2023، مضيفا أنه بفضل تنفيذ تلك السياسات والإجراءات فقد أظهرت تنمية الاقتصاد الخاص اتجاها عاما من التقدم والتحسن.

وتظهر بيانات حكومية أن واردات وصادرات الشركات الخاصة ارتفعت بنسبة 6.1% على أساس سنوي وذلك خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023، كما تُظهر البيانات أيضا ارتفاع الاستثمار الخاص، باستثناء الاستثمار في قطاع العقارات، بنسبة 9.1% على أساس سنوي خلال تلك الفترة.