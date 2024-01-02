البورصة المصرية تخالف الأسواق العالمية وتقترب من قمتها التاريخية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((عجينة)): EGX30 يترقب تجاوز مستوى 26 ألف نقطة الجلسات المقبلة
عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها مرة أخرى لتقترب من ملامسة أعلى قمة لها على الإطلاق عند مستوى 26 ألف نقطة، على الرغم من تراجع المؤشرات فى الأسواق العالمية.
وارتفعت المؤشرات فى ختام تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، ليقفز EGX30 صاعداً بنسبة 2.44% ليصل إلى مستوى 25502 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.06% لمستوى 5640 نقطة بدعم من الأسهم القيادية، على رأسها سهم البنك التجارى الدولى الذى تجاوز مستوى 74.69 جنيه.
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وتوقعت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى مقاومة عند 25945 نقطة على المدى القريب، وباختراقه لأعلى يستهدف المؤشر مستوى 30 ألف نقطة بنهاية الربع الأول من العام الجديد.
وأوضحت أن المؤشر ارتد أعلى مستوى دعم 23800 نقطة خلال الجلسات الأخيرة بعد عمليات تصحيحية شهدها خلال الربع الأخير من العام الماضى؛ نتيجة عمليات جنى الأرباح، ليستقر أعلى 25 ألف نقطة، لافتة إلى أن ارتفاع السيولة والزخم الشرائى على الأسهم القيادية التى تستحوذ على النصيب الأكبر من التداولات أسهما بشكل أساسى فى ارتداد المؤشر للمستوى الحالى.
ونصحت ((يعقوب)) المستثمرين بالتحوط والاستثمار فى الأسهم على المدى الطويل، مع متابعة مؤشر السيولة فى الأسهم وإعادة هيكلة المحافظ إلى جانب تفعيل نقاط وقف الخسائر.
وشهد السوق قيم تداولات 3.3 مليار جنيه، من خلال تداول 1.2 مليار سهم، بتنفيذ 122 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 132 سهماً وكان أكثر الأسهم ارتفاعاً ((الحديد والصلب للمناجم والمحاجر)) بنسبة 19.97%، و((الدولية للمحاصيل الزراعية)) بنسبة 15.45%.
ورجح مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، اختراق المؤشر الرئيسى مستوى 26 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة، مع الاستمرار فى الاتجاه الصاعد على المدى القريب.
وتابع ((عجينة))، أن المؤشرات تشهد صعوداً قوياً مع بداية متأثرة إيجابياً بالزخم الشرائى فى السوق، مرشحاً قطاع البتروكيماويات ليكون أقوى القطاعات خلال الفترة المقبلة، ناصحاً المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم والابتعاد عن الشراء الهامشى.
وتراجعت أسعار 24 سهماً، وكان أكثر الأوراق هبوطاً ((البنك المصرى لتنمية الصادرات)) بنحو 3.38%، وسهم ((المصرية لنظم التعليم الحديثة)) بنحو 3.37%، فيما لم تتغير أسعار 49 سهماً، وانخفض رأس المال السوقى لمستوى 1.75 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 48 مليون جنيه و37 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 91.58% و5.71%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 85 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 2.71%.
وسجل الأفراد 78.72% من التعاملات، حيث سجل المصريون والعرب صافى بيع بقيمة 189 مليون جنيه و66 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 1.3 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 21.27% من التعاملات؛ حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 237.6 مليون جنيه و103 ملايين جنيه، واتجهت المؤسسات الأجنبية إلى البيع بقيمة 86.7 مليون جنيه.
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