البورصة المصرية تخالف الأسواق العالمية وتقترب من قمتها التاريخية

عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها مرة أخرى لتقترب من ملامسة أعلى قمة لها على الإطلاق عند مستوى 26 ألف نقطة، على الرغم من تراجع المؤشرات فى الأسواق العالمية.

وارتفعت المؤشرات فى ختام تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، ليقفز EGX30 صاعداً بنسبة 2.44% ليصل إلى مستوى 25502 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.06% لمستوى 5640 نقطة بدعم من الأسهم القيادية، على رأسها سهم البنك التجارى الدولى الذى تجاوز مستوى 74.69 جنيه.

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وتوقعت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى مقاومة عند 25945 نقطة على المدى القريب، وباختراقه لأعلى يستهدف المؤشر مستوى 30 ألف نقطة بنهاية الربع الأول من العام الجديد.

وأوضحت أن المؤشر ارتد أعلى مستوى دعم 23800 نقطة خلال الجلسات الأخيرة بعد عمليات تصحيحية شهدها خلال الربع الأخير من العام الماضى؛ نتيجة عمليات جنى الأرباح، ليستقر أعلى 25 ألف نقطة، لافتة إلى أن ارتفاع السيولة والزخم الشرائى على الأسهم القيادية التى تستحوذ على النصيب الأكبر من التداولات أسهما بشكل أساسى فى ارتداد المؤشر للمستوى الحالى.

ونصحت ((يعقوب)) المستثمرين بالتحوط والاستثمار فى الأسهم على المدى الطويل، مع متابعة مؤشر السيولة فى الأسهم وإعادة هيكلة المحافظ إلى جانب تفعيل نقاط وقف الخسائر.

وشهد السوق قيم تداولات 3.3 مليار جنيه، من خلال تداول 1.2 مليار سهم، بتنفيذ 122 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 132 سهماً وكان أكثر الأسهم ارتفاعاً ((الحديد والصلب للمناجم والمحاجر)) بنسبة 19.97%، و((الدولية للمحاصيل الزراعية)) بنسبة 15.45%.

ورجح مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، اختراق المؤشر الرئيسى مستوى 26 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة، مع الاستمرار فى الاتجاه الصاعد على المدى القريب.

وتابع ((عجينة))، أن المؤشرات تشهد صعوداً قوياً مع بداية متأثرة إيجابياً بالزخم الشرائى فى السوق، مرشحاً قطاع البتروكيماويات ليكون أقوى القطاعات خلال الفترة المقبلة، ناصحاً المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم والابتعاد عن الشراء الهامشى.

وتراجعت أسعار 24 سهماً، وكان أكثر الأوراق هبوطاً ((البنك المصرى لتنمية الصادرات)) بنحو 3.38%، وسهم ((المصرية لنظم التعليم الحديثة)) بنحو 3.37%، فيما لم تتغير أسعار 49 سهماً، وانخفض رأس المال السوقى لمستوى 1.75 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 48 مليون جنيه و37 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 91.58% و5.71%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 85 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 2.71%.

وسجل الأفراد 78.72% من التعاملات، حيث سجل المصريون والعرب صافى بيع بقيمة 189 مليون جنيه و66 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 1.3 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 21.27% من التعاملات؛ حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 237.6 مليون جنيه و103 ملايين جنيه، واتجهت المؤسسات الأجنبية إلى البيع بقيمة 86.7 مليون جنيه.