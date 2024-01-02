80 طلباً لتخصيص أراضٍ بالدولار فى ((حدائق أكتوبر)) بقيمة 10 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((مصطفى)): الأراضى بأنشطة استثمارية متنوعة بإجمالى مساحة 500 فدان
تلقى جهاز مدينة حدائق أكتوبر 80 طلباً من المستثمرين خلال عام 2023 لتخصيص أراضٍ بالدولار الأمريكى بقيمة تعادل 10 مليارات جنيه.
وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إن الطلبات التى تلقاها الجهاز موزعة على أراضٍ بأنشطة استثمارية متنوعة منها عمرانى متكامل وتجارى وإدارى وخدمى، بإجمالى مساحة تتجاوز 500 فدان.
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وأضاف ((مصطفى)) لـ((البورصة))، أنه تم البت فى عدد كبير من الطلبات المقدمة من المستثمرين، لافتاً إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس باقى الطلبات فى الوقت الحالى.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على تخصيص نحو 30 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر منذ بداية عام 2023، بقيمة بلغت نحو 3.6 مليار جنيه تقريباً، وذلك بآلية التخصيص الفورى التى أقرتها الهيئة فى طروحاتها منذ مارس 2019.
وبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تلقتها هيئة المجتمعات العمرانية طبقاً لآليات التخصيص الفورى للأراضى بالمدن الجديدة حتى الآن، أكثر من 15 ألف طلب.
وتنوعت الآليات بين ((التخصيص بالطلب، والتخصيص بالدولار، والتخصيص بنظام الحصة العينية والنقدية، والتخصيص بنظام مقابل الانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات)).
وأشار ((مصطفى)) إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر بلغت نحو 4.2 مليار جنيه، موزعة على مشروعات خدمية وطرق وكبارى، وترفيهية، فضلاً عن مشروعات الإسكان.
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