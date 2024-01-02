80 طلباً لتخصيص أراضٍ بالدولار فى ((حدائق أكتوبر)) بقيمة 10 مليارات جنيه

تلقى جهاز مدينة حدائق أكتوبر 80 طلباً من المستثمرين خلال عام 2023 لتخصيص أراضٍ بالدولار الأمريكى بقيمة تعادل 10 مليارات جنيه.

وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إن الطلبات التى تلقاها الجهاز موزعة على أراضٍ بأنشطة استثمارية متنوعة منها عمرانى متكامل وتجارى وإدارى وخدمى، بإجمالى مساحة تتجاوز 500 فدان.

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وأضاف ((مصطفى)) لـ((البورصة))، أنه تم البت فى عدد كبير من الطلبات المقدمة من المستثمرين، لافتاً إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس باقى الطلبات فى الوقت الحالى.

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على تخصيص نحو 30 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر منذ بداية عام 2023، بقيمة بلغت نحو 3.6 مليار جنيه تقريباً، وذلك بآلية التخصيص الفورى التى أقرتها الهيئة فى طروحاتها منذ مارس 2019.

وبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تلقتها هيئة المجتمعات العمرانية طبقاً لآليات التخصيص الفورى للأراضى بالمدن الجديدة حتى الآن، أكثر من 15 ألف طلب.

وتنوعت الآليات بين ((التخصيص بالطلب، والتخصيص بالدولار، والتخصيص بنظام الحصة العينية والنقدية، والتخصيص بنظام مقابل الانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات)).

وأشار ((مصطفى)) إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر بلغت نحو 4.2 مليار جنيه، موزعة على مشروعات خدمية وطرق وكبارى، وترفيهية، فضلاً عن مشروعات الإسكان.