انكماش النشاط الصناعي الأمريكي بأسرع وتيرة منذ أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتسهم موديرنا يرتفع بأكبر وتيرة منذ ديسمبر 2022 بعد توصية إيجابية سهم رولز رويس يقفز 220% في 2023 ويحقق أفضل أداء بين الشركات الأوروبية الكبرى الأسهم الأوروبية تمحو مكاسب الجلسة عند الإغلاق مع انكماش النشاط الصناعي

انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة في ديسمبر بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس، في ظل الانخفاض الحاد في الطلبيات الجديدة، إثر ضعف الطلب المحلي والخارجي ومع تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

وأظهرت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادرة عن“إس آند بي جلوبال”، تراجع المؤشر المعدل موسميًا إلى 47.9 نقطة خلال ديسمبر من 49.4 نقطة في نوفمبر، ودون القراءة الأولية البالغة 48.2 نقطة.

وبحسب المسح، أدى ضعف طلب العملاء إلى انخفاض في التوظيف بحلول نهاية عام 2023، وللشهر الثالث على التوالي، حيث أبلغ المصنعون عن عدم استبدال المغادرين طوعًا في محاولة لخفض التكاليف وسط انخفاض الطلبيات الجديدة.

وعلى الرغم من تباطؤ المبيعات، اختارت شركات التصنيع تمرير التكاليف المرتفعة للعملاء في ديسمبر، حيث ارتفعت أسعار البيع، بالتزامن مع تخفيض مستويات الإنتاج في نهاية عام 2023 لأول مرة خلال أربعة أشهر.

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