انكماش النشاط الصناعي الأمريكي بأسرع وتيرة منذ أغسطس

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انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة في ديسمبر بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس، في ظل الانخفاض الحاد في الطلبيات الجديدة، إثر ضعف الطلب المحلي والخارجي ومع تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وأظهرت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادرة عن“إس آند بي جلوبال”، تراجع المؤشر المعدل موسميًا إلى 47.9 نقطة خلال ديسمبر من 49.4 نقطة في نوفمبر، ودون القراءة الأولية البالغة 48.2 نقطة.
وبحسب المسح، أدى ضعف طلب العملاء إلى انخفاض في التوظيف بحلول نهاية عام 2023، وللشهر الثالث على التوالي، حيث أبلغ المصنعون عن عدم استبدال المغادرين طوعًا في محاولة لخفض التكاليف وسط انخفاض الطلبيات الجديدة.
وعلى الرغم من تباطؤ المبيعات، اختارت شركات التصنيع تمرير التكاليف المرتفعة للعملاء في ديسمبر، حيث ارتفعت أسعار البيع، بالتزامن مع تخفيض مستويات الإنتاج في نهاية عام 2023 لأول مرة خلال أربعة أشهر.
المصدر:
MENAFN02012024000202011048ID1107677752
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